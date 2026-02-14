search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Rogobete anunță reformă majoră: cum vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, pentru G4Media că intenționează să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă un sistem concurențial, în care să funcționeze mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private. Măsura este considerată esențială în cadrul reformei modului de finanțare a sistemului de sănătate din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. FOTO: Gov.ro.
„Faptul că există un monopol prin CNAS înseamnă că nu putem vorbi de o competiție”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul susține că reforma finanțării este cea mai importantă schimbare de care sistemul de sănătate are nevoie, indiferent de investițiile în infrastructură sau de alte măsuri administrative.

„Am spus încă de la preluarea mandatului că, indiferent câtă infrastructură nouă construim, indiferent câtă reformă facem, cea mai importantă reformă, din punctul meu de vedere, este reformarea modului în care sunt finanțate serviciile de sănătate și modul în care se realizează asigurările de sănătate în România”, a explicat ministrul.

Alexandru Rogobete a arătat că propunerea are la bază modele deja funcționale în alte state europene, precum Franța, Spania, Belgia sau Germania, dar și în afara Uniunii Europene, dând ca exemplu Israelul.

„În toate aceste țări există mai multe servicii de asigurări de sănătate. Fie că sunt în regim public, fie că sunt în regim privat, fie că sunt complementare, în regim public-privat, este evident că oamenii vor avea de unde să aleagă, nu neapărat în funcție de tarifare, ci în funcție de serviciile pe care acestea le oferă. Va apărea concurența între Case, care în orice sistem duce la dezvoltare”, a mai spus ministrul Sănătății.

Cum ar urma să funcționeze noul sistem

Întrebat cum se va evita riscul ca cetățenii să piardă bani în cazul unui faliment al unei case private de asigurări, similar situațiilor apărute pe piața RCA, Rogobete a explicat că statul va păstra controlul asupra colectării contribuțiilor.

„În modelul din Israel, care mi se pare cel mai aplicabil sau replicabil pentru România, oamenii nu plătesc direct la Casă. Ministerul Finanțelor colectează contribuția pentru asigurările de sănătate și o virează casei de asigurări pe care omul o alege. Practic, nu casa va colecta, ci statul va colecta. Casa va plăti serviciile în spital, după care statul va rambursa aceste servicii”, a declarat ministrul.

Un alt avantaj al reformei ar fi, potrivit ministrului Sănătății, atragerea de bani noi în sistem, fonduri care nu ar mai trece integral prin bugetul de stat. Rogobete a admis însă că este vorba despre o reformă complexă, care nu poate fi implementată rapid.

„Sigur că este o reformă care nu se va face peste noapte, dar eu cred că trebuie demarată cât mai rapid, pentru a alinia, până la urmă, România la standarde internaționale”, a mai precizat acesta.

A doua mare deschidere către privat în Sănătate

Implementarea acestei propuneri ar reprezenta a doua schimbare majoră prin care fondurile din sistemul de asigurări de sănătate ar fi direcționate și către sectorul privat. Inițial, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), gestionat de CNAS, era destinat exclusiv sistemului public.

Printr-o lege adoptată în 1997 a fost introdusă decontarea analizelor efectuate în laboratoare private, în limita unui plafon lunar. Din anul 2020, și spitalele și clinicile private au fost incluse în sistemul de decontare, iar pachetul de servicii medicale private decontate de CNAS a fost extins treptat.

Începând cu 2026, va fi eliminat plafonul pentru efectuarea analizelor decontate de CNAS în laboratoarele private.

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale, astfel încât pacientul să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când are nevoie”, a declarat, pe 21 ianuarie, la RFI, Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

Despre medicii formați în România

Referitor la declarația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România câțiva ani după finalizarea studiilor, ministrul Sănătății a evitat un comentariu direct.

„Eu nu comentez declarația premierului. Tot ce pot spune este că profesia de medic este reglementată la nivelul Uniunii Europene. Există o directivă prin care mobilitatea profesională între statele membre este asigurată”, a declarat Alexandru Rogobete.

