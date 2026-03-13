Vremea se răcește treptat în București. Care vor fi maximele în weekend

Meteorologii anunță o scădere progresivă a temperaturilor în Capitală pentru intervalul 13-15 martie 2026, debutând cu o maximă de 16 grade și cer senin, urmată de o răcire ce va aduce valorile termice la pragul de 11 grade până duminică seară.

Prima parte a intervalului va fi marcată de un cer curat și vânt slab, însă minimele nocturne vor coborî până la -1 grad, fiind posibile episoade de ceață și nori joși spre dimineața zilei de sâmbătă.

Pe parcursul zilei de 14 martie, valorile diurne vor scădea la 13 grade, sub un cer variabil care va deveni noros în a doua parte a nopții, când minimele se vor situa între 0 și 2 grade.

Tendința de răcire se va accentua duminică, 15 martie, când temperatura maximă va ajunge la 11 grade, apropiindu-se de normele climatologice ale perioadei. Cerul va rămâne temporar noros pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, fără a fi anunțate precipitații.