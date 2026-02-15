Florin Barbu se alătură miniștrilor PSD care nu susțin reforma administrației. „Nu voi vota bugetul în Parlament”

Trei miniștri ai PSD au anunțat că nu susțin reforma administrației propusă de Ilie Bolojan, care vizează reducerea personalului și a cheltuielilor din administrație cu 10%. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, critică dur măsurile și spun că nu le pot susține.

Florin Barbu a acuzat că propunerile PSD nu au fost luate în considerare de Ministerul Finanțelor și a amenințat că nu va vota bugetul în Parlament: „Tot ce am propus noi ca PSD, măsuri de redresare, nu a fost luat în calcul la Finanțe. (...) Noi vrem să reducem evaziunea fiscală. Atunci când faci recuperare din impozitul pe profit la contractele de credit, asta înseamnă că și fermierii și procesatorii vor dori să facă profit. Nu voi vota bugetul în Parlament până când bugetul pentru Agricultură nu va fi votat în forma în care a fost anul trecut. Agricultura e singurul domeniu care mai merge în România. Să faci investiții în agricultură, în procesare, în programe cu fonduri europene și să nu aduci un ban în bugetul Ministerului Agriculturii mi se pare de noaptea minții. Nicio țară din UE nu asigură finanțare numai din fonduri europene, are de la buget măcar dublu”, a declarat Barbu la Antena 3 CNN.

România intră în recesiune tehnică

Economia României a înregistrat la finalul anului 2025 două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB), ceea ce o plasează oficial în recesiune tehnică, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

INS arată că, în trimestrul IV 2025, PIB a scăzut cu 1,9% comparativ cu trimestrul III, pe seria ajustată sezonier. În precedentul trimestru, III 2025, PIB scăzuse cu 0,1% față de trimestrul II. Recesiunea tehnică este definită prin scăderea PIB în termeni reali timp de două trimestre consecutive.

Comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a înregistrat o creștere de 0,1%, iar pe întreg anul 2025, comparativ cu 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,6%.

INS a precizat că a revizuit estimările privind evoluția PIB din primele trei trimestre ale anului trecut. „Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie pentru trimestrul III 2025, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, de la 99,8% la 99,9%”, se arată în comunicatul INS.