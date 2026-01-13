search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Florin Barbu avertizează asupra pericolelor acordului UE–Mercosur: „Nu avem laboratoarele necesare pentru a detecta substanțele și hormonii folosiți în produsele importate”

Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, marți seară, că acordul UE–Mercosur prezintă riscuri majore pentru agricultura românească și că, în forma actuală, documentul nu trebuia avizat.

Florin Barbu, îngrijorat de poziaţia MAE privind acordul UE-Mercosur. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Florin Barbu, îngrijorat de poziaţia MAE privind acordul UE-Mercosur. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

„D-na Ţoiu să aibă mare grijă”

În cadrul unei intervenţii la Antena 3, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat, marţi seară, că acordul UE–Mercosur este împărțit în două componente, dintre care una poate intra în vigoare imediat după aprobarea Parlamentului European, fără a fi nevoie de ratificarea individuală a fiecărui stat membru, și alta care necesită aprobarea fiecărei țări participante.

„D-na Ţoiu să aibă mare grijă! Acordul are două părți, una care poate intra în vigoare de la data aprobării în Parlamentul European, fără să aștepți să ratifice fiecare stat în parte. În formula actuală, România nu ar trebui să avizeze acordul”, a spus Barbu.

Amendamente

Ministrul Agriculturii a subliniat, de asemenea, că, pentru ca acordul să fie aprobat în condiții sigure, sunt necesare câteva amendamente esențiale:

* fiecare stat să aprobe explicit acordul,

* produsele importate din zona Mercosur să nu poată fi comercializate liber în alte state membre ale UE, ci doar pe teritoriul țării care le-a importat

* produsele să respecte standardele de calitate.

„Decizia va trebui luată abia după ce subiectul va fi discutat în cadrul coaliției de guvernare și va ajunge în Parlament, unde eu, ca parlamentar, nu îl voi vota în forma actuală”, a precizat Florin Barbu.

Nu avem laboratoare pentru identificarea substanţelor sau hormonilor folosiţi în zona Mercosur

Un punct critic semnalat de ministrul Florin BarBu este acela că România nu dispune de laboratoarele necesare pentru a detecta substanțele chimice, hormonii sau alte adaosuri utilizate în produsele importate din Mercosur.

Aceeași problemă există și pentru cereale, în special în ceea ce priveşte porumbul, pentru care în România nu se poate stabili dacă a fost sau nu modificat genetic.

„Nu avem laboratoarele necesare pentru a detecta substanțele și hormonii folosiți în produsele importate din Mercosur, la fel și în cazul cerealelor modificate genetic, mai ales porumbul”, a explicat Florin Barbu, punctând că această limitare tehnică împiedică monitorizarea eficientă a calității produselor și crește riscurile pentru sănătatea consumatorilor, dar și pentru competitivitatea producătorilor români.

Pericole majore și impactul asupra agriculturii românești

Ministrul a detaliat principalele probleme identificate de MADR: lipsa convergenței standardelor între UE și Mercosur în domenii-cheie precum siguranța alimentară, sănătatea publică, bunăstarea animalelor, protecția mediului și standardele sanitar-veterinare și fitosanitare; riscul afectării sectoarelor sensibile din agricultura românească; și necesitatea unui acord bazat pe reciprocitate reală, inclusiv în respectarea angajamentelor internaționale privind climă și mediu.

Ministerul a avertizat că producătorii din Mercosur operează adesea la costuri mai mici, pe baza unor standarde inferioare de muncă și mediu, ceea ce poate genera concurență neloială pe piața unică.

În acest context, el a amintit inclusiv studii ale Comisiei Europene arată că până în 2032 importurile din Mercosur ar putea crește semnificativ pentru multe produse, cu efecte negative asupra producției și prețurilor în UE, inclusiv în România.

Poziția finală a MADR

Ministerul recomandă amânarea deciziei de semnare a acordului până la aplicarea clară a clauzei de salvgardare pentru produsele agricole, luarea în considerare a amendamentelor propuse de Comisia AGRI din Parlamentul European și acordarea posibilității statelor membre de a amâna cu un an aplicarea acordului.

