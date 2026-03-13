search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Navele din Strâmtoarea Ormuz se identifică drept chineze pentru a evita atacurile

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Companiile de transport maritim care operează în apropierea Strâmtorii Hormuz și în Golful Persic se declară drept chineze pentru a evita să devină ținte în conflictul în escaladare dintre Iran, Statele Unite și Israel, relatează AP. Datele maritime arată că mai multe nave au început să se ca fiind legate de China în semnalele lor de urmărire, aparent în încercarea de a descuraja eventuale atacuri.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Potrivit platformei de monitorizare a navelor MarineTraffic, cel puțin opt nave comerciale care tranzitează Golful Persic și Golful Oman și-au modificat recent semnalele de destinație cu mesaje precum „CHINA OWNER” sau „CHINA OWNER & CREW”. Aceste mesaje apar în Sistemul Automat de Identificare (AIS) al navei, care în mod normal indică următorul port de escală.

Analiștii au explicat că această tactică este probabil o încercare a operatorilor de nave de a reduce riscul de a fi confundate cu nave aparținând unor țări implicate direct în conflict.

„Scopul principal al navelor care se identifică public drept ‘chineze’ în timp ce tranzitează Golful sau Strâmtoarea Hormuz este în primul rând reducerea riscului de a fi atacate, nu facilitarea trecerii prin strâmtoare”, a apreciat Ana Subasic, analist de risc comercial la compania de date și analiză Kpler, care deține platforma MarineTraffic.

Unele dintre navele care și-au modificat semnalele au trecut deja prin strâmtoarea strategică și și-au continuat drumul către destinații, în timp ce altele se află încă în zonă.

Experții notează că Iranul și grupările aliate cu Teheranul au evitat în general să vizeze nave legate de China, având în vedere poziția relativ neutră a Beijingului și relațiile economice strânse dintre China și Iran.

„Mesajul este mai degrabă: nu mă confundați cu tipul de navă pe care ați spus că îl veți ataca”, a explicat Kun Cao, director pentru clienți la firma de consultanță Reddal.

Majoritatea celor opt nave identificate de MarineTraffic nu aveau pavilion chinez. Statele lor de pavilion includeau Panama și Insulele Marshall, În tansportul comercial, pavilionul unei nave „are adesea puțin de-a face cu naționalitatea proprietarului navei”, a explicat el.

Atacurile se intensifică în Golful Persic

Această tactică vine pe fondul creșterii preocupărilor privind securitatea maritimă, după o serie de atacuri asupra navelor comerciale din regiune. De la începutul conflictului, în urmă cu aproape două săptămâni, cel puțin 16 nave - inclusiv petroliere și nave de marfă - au fost atacate în sau în apropierea Golfului Persic, potrivit unei analize realizate de NYT.

Joi, două petroliere au luat foc în apropierea unui port irakian după ce au fost lovite de ambarcațiuni suspectate că aparțin Iranului și care transportau explozibili. Imagini video verificate de Reuters au arătat uriașe explozii și flăcări care au cuprins navele în portul Basra. Autoritățile irakiene au atribuit atacul unor forțe iraniene, iar cel puțin un membru al echipajului a murit.

Cu câteva ore mai devreme, alte trei nave fuseseră lovite în diferite zone ale Golfului. Gardienii Revoluției au revendicat responsabilitatea pentru cel puțin unul dintre atacuri - o navă thailandeză care a fost incendiat - susținând că nava nu a respectat ordinele. O altă navă container a raportat că a fost lovită de un proiectil neidentificat în apropierea Emiratelor Arabe Unite.

Autoritățile maritime citate de Reuters estimează că cel puțin 19 nave comerciale au fost avariate în regiune de la începutul războiului.

Războiul se extinde în regiune

De la izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat o campanie de bombardamente împotriva Iranului, ostilitățile s-au extins în Orientul Mijlociu.

Peste 2.000 de persoane ar fi murit până acum în conflict.

Joi, drone au fost raportate deasupra Kuweitului, Irakului, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Omanului, sporind temerile că războiul s-ar putea extinde și mai mult. În același timp, Hezbollah - miliția libaneză susținută de Iran - a lansat cel mai mare baraj de rachete al războiului asupra Israelului, determinând noi lovituri aeriene israeliene asupra Beirutului.

Strâmtoarea Hormuz: un punct critic pentru energia globală

Atacurile au avut repercusiuni majore asupra piețelor energetice globale, în mare parte din cauza importanței strategice a Strâmtorii Hormuz. Această rută îngustă leagă Golful Persic de restul lumii și transportă în mod normal aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Înainte de război, aproximativ 80 de petroliere și nave de gaz traversau zilnic strâmtoarea, transportând aproape 20 de milioane de barili de petrol. De când atacurile s-au intensificat, numărul a scăzut drastic, doar una sau două nave reușind să o mai traverseze în siguranță în fiecare zi.

Iranul a amenințat că va bloca complet transporturile de petrol prin strâmtoare până când atacurile Statelor Unite și ale Israelului vor înceta.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul a provocat deja ceea ce descrie drept „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol”.

Creșterea prețurilor petrolului

Perturbarea a determinat creșterea bruscă a prețurilor petrolului. Țițeiul a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril în această săptămână, crescând cu aproape 40% de la începutul conflictului.

Oficialii iranieni au avertizat că prețurile ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril dacă războiul continuă și dacă strâmtoarea rămâne blocată. Recordul istoric a fost de 147,27 dolari pe baril în timpul crizei financiare din 2008.

În urma cestor evoluții, marile economii ale lumii au anunțat că vor elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, aproape jumătate provenind din Statele Unite - cea mai mare intervenție coordonată din istoria piețelor petroliere.

Totuși, analiștii spun că petrolul din rezerve va ajunge pe piață abia peste câteva luni și ar acoperi doar aproximativ trei săptămâni din cantitatea care trece în mod normal prin Strâmtoarea Hormuz.

„Singura modalitate prin care prețurile petrolului pot scădea în mod sustenabil este reluarea fluxului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz”, au declarat analiștii ING. 

Impact economic global în creștere

Conflictul în extindere afectează și companiile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. Citibank a anunțat că își va închide temporar sucursalele din Emiratele Arabe Unite după ce Iranul a avertizat că băncile ar putea deveni ținte legitime. HSBC și-a închis, de asemenea, sucursalele din Qatar.

Economiștii avertizează că perturbarea prelungită a transportului maritim și a fluxurilor de energie ar putea avea efecte în lanț asupra economiei globale, alimentând inflația și amenințând aprovizionarea cu energie, alimente și bunuri industriale în numeroase țări, dincolo de Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
mediafax.ro
image
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Nemesis AI: Ucigașul de drone iraniene produs de o companie românească și folosit de armata SUA în Orientul Mijlociu
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
De ce s-au auzit bubuituri în zona de sud a țării. Românii au sunat speriați la 112, crezând că a început războiul
playtech.ro
image
Inter, ofertă pentru doi jucători de la Dinamo: “400.000 de dolari pentru fiecare transfer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Deflagrație puternică într-un bloc din Călărași! Zeci de persoane au fost evacuate și trei au ajuns la spital
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Adio cumpărături online! Poliția Română intervine
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Basistul trupei Holograf, o viață plină de suspans. Solista cu 32 de ani mai tânără pentru care Mugurel Vrabete și-a părăsit soția. Are și un fiu născut la 19 ani
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Pică unul după altul: zvon îngrijorător despre Prințul William, care ar fi cedat presiunii în culisele Palatului

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?