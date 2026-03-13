Navele din Strâmtoarea Ormuz se identifică drept chineze pentru a evita atacurile

Companiile de transport maritim care operează în apropierea Strâmtorii Hormuz și în Golful Persic se declară drept chineze pentru a evita să devină ținte în conflictul în escaladare dintre Iran, Statele Unite și Israel, relatează AP. Datele maritime arată că mai multe nave au început să se ca fiind legate de China în semnalele lor de urmărire, aparent în încercarea de a descuraja eventuale atacuri.

Potrivit platformei de monitorizare a navelor MarineTraffic, cel puțin opt nave comerciale care tranzitează Golful Persic și Golful Oman și-au modificat recent semnalele de destinație cu mesaje precum „CHINA OWNER” sau „CHINA OWNER & CREW”. Aceste mesaje apar în Sistemul Automat de Identificare (AIS) al navei, care în mod normal indică următorul port de escală.

Analiștii au explicat că această tactică este probabil o încercare a operatorilor de nave de a reduce riscul de a fi confundate cu nave aparținând unor țări implicate direct în conflict.

„Scopul principal al navelor care se identifică public drept ‘chineze’ în timp ce tranzitează Golful sau Strâmtoarea Hormuz este în primul rând reducerea riscului de a fi atacate, nu facilitarea trecerii prin strâmtoare”, a apreciat Ana Subasic, analist de risc comercial la compania de date și analiză Kpler, care deține platforma MarineTraffic.

Unele dintre navele care și-au modificat semnalele au trecut deja prin strâmtoarea strategică și și-au continuat drumul către destinații, în timp ce altele se află încă în zonă.

Experții notează că Iranul și grupările aliate cu Teheranul au evitat în general să vizeze nave legate de China, având în vedere poziția relativ neutră a Beijingului și relațiile economice strânse dintre China și Iran.

„Mesajul este mai degrabă: nu mă confundați cu tipul de navă pe care ați spus că îl veți ataca”, a explicat Kun Cao, director pentru clienți la firma de consultanță Reddal.

Majoritatea celor opt nave identificate de MarineTraffic nu aveau pavilion chinez. Statele lor de pavilion includeau Panama și Insulele Marshall, În tansportul comercial, pavilionul unei nave „are adesea puțin de-a face cu naționalitatea proprietarului navei”, a explicat el.

Atacurile se intensifică în Golful Persic

Această tactică vine pe fondul creșterii preocupărilor privind securitatea maritimă, după o serie de atacuri asupra navelor comerciale din regiune. De la începutul conflictului, în urmă cu aproape două săptămâni, cel puțin 16 nave - inclusiv petroliere și nave de marfă - au fost atacate în sau în apropierea Golfului Persic, potrivit unei analize realizate de NYT.

Joi, două petroliere au luat foc în apropierea unui port irakian după ce au fost lovite de ambarcațiuni suspectate că aparțin Iranului și care transportau explozibili. Imagini video verificate de Reuters au arătat uriașe explozii și flăcări care au cuprins navele în portul Basra. Autoritățile irakiene au atribuit atacul unor forțe iraniene, iar cel puțin un membru al echipajului a murit.

Cu câteva ore mai devreme, alte trei nave fuseseră lovite în diferite zone ale Golfului. Gardienii Revoluției au revendicat responsabilitatea pentru cel puțin unul dintre atacuri - o navă thailandeză care a fost incendiat - susținând că nava nu a respectat ordinele. O altă navă container a raportat că a fost lovită de un proiectil neidentificat în apropierea Emiratelor Arabe Unite.

Autoritățile maritime citate de Reuters estimează că cel puțin 19 nave comerciale au fost avariate în regiune de la începutul războiului.

Războiul se extinde în regiune

De la izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat o campanie de bombardamente împotriva Iranului, ostilitățile s-au extins în Orientul Mijlociu.

Peste 2.000 de persoane ar fi murit până acum în conflict.

Joi, drone au fost raportate deasupra Kuweitului, Irakului, Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Omanului, sporind temerile că războiul s-ar putea extinde și mai mult. În același timp, Hezbollah - miliția libaneză susținută de Iran - a lansat cel mai mare baraj de rachete al războiului asupra Israelului, determinând noi lovituri aeriene israeliene asupra Beirutului.

Strâmtoarea Hormuz: un punct critic pentru energia globală

Atacurile au avut repercusiuni majore asupra piețelor energetice globale, în mare parte din cauza importanței strategice a Strâmtorii Hormuz. Această rută îngustă leagă Golful Persic de restul lumii și transportă în mod normal aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Înainte de război, aproximativ 80 de petroliere și nave de gaz traversau zilnic strâmtoarea, transportând aproape 20 de milioane de barili de petrol. De când atacurile s-au intensificat, numărul a scăzut drastic, doar una sau două nave reușind să o mai traverseze în siguranță în fiecare zi.

Iranul a amenințat că va bloca complet transporturile de petrol prin strâmtoare până când atacurile Statelor Unite și ale Israelului vor înceta.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că războiul a provocat deja ceea ce descrie drept „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol”.

Creșterea prețurilor petrolului

Perturbarea a determinat creșterea bruscă a prețurilor petrolului. Țițeiul a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril în această săptămână, crescând cu aproape 40% de la începutul conflictului.

Oficialii iranieni au avertizat că prețurile ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril dacă războiul continuă și dacă strâmtoarea rămâne blocată. Recordul istoric a fost de 147,27 dolari pe baril în timpul crizei financiare din 2008.

În urma cestor evoluții, marile economii ale lumii au anunțat că vor elibera 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice, aproape jumătate provenind din Statele Unite - cea mai mare intervenție coordonată din istoria piețelor petroliere.

Totuși, analiștii spun că petrolul din rezerve va ajunge pe piață abia peste câteva luni și ar acoperi doar aproximativ trei săptămâni din cantitatea care trece în mod normal prin Strâmtoarea Hormuz.

„Singura modalitate prin care prețurile petrolului pot scădea în mod sustenabil este reluarea fluxului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz”, au declarat analiștii ING.

Impact economic global în creștere

Conflictul în extindere afectează și companiile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. Citibank a anunțat că își va închide temporar sucursalele din Emiratele Arabe Unite după ce Iranul a avertizat că băncile ar putea deveni ținte legitime. HSBC și-a închis, de asemenea, sucursalele din Qatar.

Economiștii avertizează că perturbarea prelungită a transportului maritim și a fluxurilor de energie ar putea avea efecte în lanț asupra economiei globale, alimentând inflația și amenințând aprovizionarea cu energie, alimente și bunuri industriale în numeroase țări, dincolo de Orientul Mijlociu.