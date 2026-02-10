OUG în loc de asumare. Reforma administrației și relansarea economică ar putea fi adoptate prin ordonanţă de urgenţă, pentru a nu întârzia bugetul

Reforma administrației și pachetul de măsuri pentru relansarea economică ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență, pentru a evita întârzierile provocate de atacurile politice sau controlul Curții Constituționale, potrivit unor surse.

Reforma administrației și măsurile de relansare economică pregătite de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan ar urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență (OUG), după ce inițial se luase în calcul procedura asumării răspunderii Executivului în Parlament.

Decizia este justificată prin necesitatea de a evita întârzierile în aplicarea măsurilor, care ar putea apărea dacă proiectele ar fi contestate la Curtea Constituțională sau atacate prin moțiuni de cenzură de opoziție.

Potrivit surselor, pachetele de reformă vor fi discutate într-o ședință de Guvern programată cel mai târziu săptămâna viitoare, însă există posibilitatea ca aceasta să aibă loc chiar vinerea aceasta.

După adoptarea prin ordonanță de urgență, măsurile vor intra imediat în vigoare, permițând Guvernului să construiască bugetul fără întârzieri. Ulterior, dacă social-democrații vor considera necesar, proiectele pot fi modificate prin dezbateri parlamentare.

Discuții privind această strategie au avut loc în această săptămână între vicepremierul Sorin Grindeanu și liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și între Grindeanu și premierul Ilie Bolojan. Motivul principal a fost posibilitatea ca, în cazul asumării răspunderii, opoziția să conteste proiectele la Curtea Constituțională, ceea ce ar amâna aplicarea lor cu cel puțin două săptămâni.

Liderul UDMR a explicat săptămâna trecută că varianta ordonanței de urgență este preferată pentru a permite intrarea bugetului în Parlament în luna februarie.

„Pe asumare, procedura se prelungește. Nu problema moțiunii de cenzură este critică, ci faptul că legea contestată la Curtea Constituțională nu poate fi publicată în Monitorul Oficial, iar fără publicare nu poți construi bugetul, care trebuie să se bazeze pe cifrele prevăzute în lege, pentru administrația centrală și locală. Dacă mergem pe ordonanță de urgență, putem depune bugetul după 20 februarie în Parlament. Dacă mergem pe asumare, nu prindem luna februarie cu bugetul în Parlament. Vorbind real, nu vreau să vând iluzii nimănui”, a declarat Kelemen Hunor.

Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului, a explicat, la rândul său, marți, într-un interviu pentru „Adevărul”, că reforma administrației locale nu mai poate fi amânată.

„România nu este într-o situație ușoară. Ani de zile politicienii au dat de toate pentru toți. A existat un fel de spor național de tipul privilegii, excepții și așa mai departe. În contextul în care România nu mai are ce să dea și de unde să dea, anumite măsuri devin inevitabile și trebuie adoptate cât mai curând”, a subliniat acesta.