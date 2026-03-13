Alexander Dughin, filosoful considerat o figură proeminentă a ideologiei pro-Kremlin, a susținut public necesitatea creșterii controlului guvernamental asupra societății, calificând dorința de libertate drept o formă de trădare.

Într-o postare recentă pe blog, preluată de United 24 Media, acesta a argumentat că înăsprirea monitorizării este o realitate inevitabilă în lumea modernă, pe care cetățenii trebuie să o accepte pentru a asigura victoria Rusiei în invazia din Ucraina.

Dughin a respins ideea unei societăți fără control digital sau statal, considerând că este preferabil ca viața privată să fie gestionată de guvernul național, decât de puteri străine. Potrivit ideologului, orice rezistență față de mecanismele de monitorizare ale Moscovei ar trebui privită cu suspiciune, fiind asociată cu interesele inamicilor externi ai țării.

„Ideea că ar fi mai bine dacă nimeni nu ne-ar controla deloc este proaspătă și plăcută, dar utopică și nerealistă. În forma ei extremă este chiar trădătoare. Este o idee de agent străin”, a declarat Dughin. Acesta a adăugat că procesul de supraveghere ar trebui realizat „cu inteligență, cu grijă și cu atenție”, servind drept instrument pentru atingerea obiectivelor militare ale Rusiei.

Abordând rolul istoric al Rusiei, filosoful a sugerat că privațiunile și suferința fac parte din experiența națională firească, justificând astfel impactul politicilor Kremlinului asupra populației. Dughin a oferit o perspectivă mistică asupra sacrificiului, susținând că măreția țării este indisolubil legată de capacitatea poporului de a îndura tratamente nedrepte sau dificultăți extreme.

„Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Așa este destinul nostru. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, este doar pentru smerenie și pentru glorie”, a scris Dughin, concluzionând că nu există nicio alternativă viabilă la actuala configurație globală și la politicile interne de control.

Discursul său vine în continuarea eforturilor de consolidare a unei rețele internaționale de influență, marcate în septembrie 2025 de conferința de la Saint Petersburg care a dus la formarea organizației ISL Paladins. Evenimentul, condus de Dughin alături de oligarhul Konstantin Malofeev, a beneficiat de sprijinul Bisericii Ortodoxe Ruse și a reunit delegați din 12 state pentru a promova o luptă globală împotriva valorilor occidentale.

Reuniunea, precedată de o procesiune religioasă masivă condusă de Patriarhul Kirill, a servit drept platformă pentru promovarea unei viziuni radicale asupra „lumii creștine albe”. Organizația neo-fascistă nou creată își propune să devină vocea unei lupte împotriva liberalismului, prezentând controlul autoritar și excluderea rasială drept măsuri de apărare a suveranității tradiționale.