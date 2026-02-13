Ludovic Orban cere reformă administrativă: „Se poate ajunge la 17-18 județe, fără probleme”

Fostul premier Ludovic Orban susține că România are nevoie urgentă de o reformă administrativă profundă, care să reducă numărul de județe și de unități administrativ-teritoriale. Liderul Forța Dreptei critică dur primarii care contestă planurile de restructurare și spune că în multe primării există personal angajat pe criterii politice.

Într-o intervenție la RFI România, Ludovic Orban a declarat că sistemul administrativ actual este supradimensionat și ineficient. El afirmă că „cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile”.

„E inadmisibil să avem aproape 2.400 de localități care nu-și pot plăti personalul”

Fostul premier atrage atenția asupra situației financiare a multor localități din țară. „Trebuie să se termine cu povestea asta, e inadmisibil să avem practic în România aproape 2.400 de localități ale căror venituri proprii nu sunt suficiente nici măcar pentru susținerea cheltuielilor de personal”, a declarat Orban.

În opinia sa, soluția este o reorganizare administrativă care să reducă numărul de unități și să concentreze serviciile publice. „E nevoie de o reformă administrativă care să ducă la concentrarea administrației, mai puține unități administrativ-teritoriale. Personal, susțin și reducerea numărului de județe, pentru că asta ar duce la o restructurare și în privința serviciilor deconcentrate ale ministerelor și ale agențiilor autorităților naționale, pentru că reducându-se numărul de județe, evident, s-ar reduce numărul de deconcentrate și practic s-ar reduce numărul de angajați (…). Eu pot să vă dau o cifră, pe baza evaluărilor mele, se poate ajunge la 17-18 județe, fără probleme”.

Liderul Forța Dreptei consideră că o astfel de reformă este posibilă dacă există voință politică. „Dacă există voința politică pentru o astfel de reformă administrativă, se pot stabili criteriile pe baza cărora se fac aceste concentrări, atât la nivelul județelor, cât și la nivelul unităților administrativ-teritoriale”, a precizat el.

Atac la primarii care contestă reforma

Ludovic Orban i-a criticat și pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, în contextul reformei administrației publice.

„Aproape toți primarii care au vorbit împotriva lui Bolojan au fost primari PSD, în frunte cu primărița de Cumpăna, care e din 2020 în funcție (…). Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie de comună. Cum să nu aibă de unde să facă reduceri de personal?”, a spus fostul premier.

El a oferit și alte exemple privind, în opinia sa, supradimensionarea aparatului administrativ local: „E inadmisibil să fie localități cu 3.000 de locuitori, care să aibă 25-30 de angajați. Pur și simplu, sunt angajați complet aiurea, sunt funcții, consilierul primarului, administrator public, nu înțeleg de ce trebuie să fie viceprimar în localități sub 2.000 de locuitori (…). O primărie de comună medie poate să funcționeze liniștit cu 15-16 angajați care să-și facă treaba”.

Declarațiile fostului premier vin în contextul dezbaterilor privind reorganizarea administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare, un subiect care a stârnit reacții puternice în rândul aleșilor locali.