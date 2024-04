Firea, dezvăluiri despre jocurile pentru Primăria Capitalei și noaptea în care a redevenit candidat

Candidata PSD pentru Primăria Capitalei Gabriela Firea a declarat, joi, că în cadrul ședinței maraton în care liderii coaliției PSD au decis renunțarea la Cătălin Cîrstoiu, și au ales să meargă pe candidaturi separate nu i s-ar fi cerut direct medicului să se retragă. Firea a povestit și cum s-a renunțat la persoana sa în favoarea lui Cîrstoiu, susținând că de această dată nu se aștepta să i se propună să candideze. Candidata PSD la Primăria Capitalei susține că are de gând să-l învingă pe Nicușor Dan cu propriile arme.

"Atunci decizia (s-a luat n. r.) în coaliție, discuții la care nu am participat, fiind implicată, într-un fel mai bine că nu eram de față că poate se considera că influențez într-un fel sau altul discuția sau este prea personală. S-au adus la masa dezbaterilor la care participau liderii sondaje, cercetări care arătau că pentru a încerca să se mobilizeze ambele electorate din București ar trebui ca acel candidat desemnat să fie independent. Am fost anunțați în cadrul unei ședințe în care a trebuit să și validăm candidatura și am validat-o cu toții și pe urmă s-a organizat acel eveniment de prezentare oficială la care am participat", a declarat Gabriela Firea într-un interviu pentru Gândul, întrebată cum a aflat că nu va mai fi candidatul PSD la PMB.

Senatoarea PSD a negat că s-ar mai fi vorbit anterior despre medicul Cătălin Cîrstoiu și afirmă că aflase pe surse că au fost făcute anumite analize cu privire la posibilitatea candidaturii din partea lui Daniel Baluță și Robert Negoiță.

Gabriela Firea susține că a încercat să își exprime dorința de a fi susținută drept candidat al social - democraților la Primăria Capitalei, dar decizia fusese deja luată.

"Am avut o discuție la care a participat și domnul Paul Stănescu și de asemenea și șeful campaniei electorale, domnul eurodeputat Mihai Tudose și exact acest lucru mi s-a spus, că după toate analizele realizate, profilul candidatului trebuie să fie unui independent care să ia voturi și de pe stânga și de pe dreapta și doar așa câștigăm Primăria Capitalei. M-am zbătut, mi-am adus propriile argumente dar e clar că decizia era deja luată și întemeiată pe acele studii", a afirmat Firea, întrebată dacă a fost invitată de liderul PSD, Marcel Ciolacu, la discuții, până la anunțul oficial privind candidatura lui Cîrstoiu.

Firea: Nu am spus nici da nici nu

Gabriela Firea a povestit cum a decurs ședința maraton, de luni, la care a participat, afirmând că până în ultimul moment nu a bănuit că va fi propusă drept candidat PSD. "Ne-am dus pe urmă la ședința coaliției și acolo s-au analizat mai multe candidaturi și la 1 noaptea s-a ajuns la această variantă de candidaturi separate", a spus senatoarea PSD, întrebată dacă Marcel Ciolacu nu i-a spus în delegația anterioară, de la Pitești, că urmează să i se propună să candideze.

Întrebată ce s-a discutat în ședința maraton a coaliției, Gabriela Firea a răspuns a răspuns: "S-a discutat că tot după calcule și analize candidatul nostru nu reușise până în acel moment să cumuleze suficiente voturi nici din partea stângă nici din partea dreaptă, că ar fi un impas, că a fost atacat în mod nedrept și a fost o campanie furibundă împotriva domniei sale, s-a constatat că direcția nu este cea care s-a crezut că va fi, adică una bună și atunci trebuia luată o decizie ".

Senatoarea PSD susține că liderii coaliției nu i-au cerut medicului Cătălin Cîrstoiu să se retragă," dumnealui pe bună dreptate auzind argumentele a spus "eu nu vreau să încurc pe nimeni".

Gabriela Firea a afirmat că abia după ora 00.00, liderii coaliției s-au hotărât să meargă partidele separat în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, susținând că pe parcursul zilei discuțiile au vizat renunțarea la ideea unui candidat independent și s-au vehiculat mai multe nume de oameni politici, iar "când s-a vorbit de Rareș Bogdan era în tandem cu Mihai Tudose".

Senatoarea PSD neagă că ar fi bănuit că urmează să i se facă propunerea și că la "unu noaptea" a venit vorba despre ea și Sebastian Burduja. "Nu am spus nici da nici nu, a fost de la sine înțeles".

Firea: Îl voi învinge pe Dan cu propriile arme

Candidata PSD la Primăria Capitalei afirmă că îl va învinge pe Nicușor Dan "cu propriile arme”, criticând promisiunile pe câte nu le-a îndeplinit.

" A promis în campanie electorală din care a ieșit din păcate pentru bucureșteni învingător că face minuni în București, că traficul va fi redus cu 40%, la fel și poluarea. (Îi voi lua n. r.) programul și toată lumea vede că ce a promis nu s-a făcut. Cel puțin principalele 10 puncte nu a făcut nimic din ce s-a promis. 1400 de euro salariu, că de-a doua zi va fi apă caldă...", a spus Firea, întrebată cum îl va bate pe Nicușor Dan.

Gabriela Firea a afirmat că în mandatul anterior la Primăria Capitalei nu a fost mai puțin prezentă în stradă față de Cristian Popescu Piedone.

"Eram prezentă. Eram și pe șantiere foarte mult, inclusiv la deszăpezire dar ieșeam în spațiul public și politic. (...) Sincer nu m-am dus să mănânc parizer sau altceva dar mă duceam să discut. În primul rând eu sunt semi- vegetariană oricum nu aș putea să mănânc parizer într-o zi de miercuri sau vineri(...) Eram foarte mult pe teren dar eu mă duceam să vorbesc concret cu dirigintele de șantier, cu constructorii, cu structuriștii, cu arhitectul, cu muncitorii, cu toată lumea, nu mă duceam în alt scop, de agrement și socializare ", a spus senatoarea PSD.

Coaliţia PSD - PNL a decis, luni noapte, să renunțe la medicul Cătălin Cîrstoiu și să meargă cu candidaturi separate la funcţia de primar general al Capitalei, respectiv Gabriela Firea (PSD) şi Sebastian Burduja (PNL), pentru a maximiza electoratele celor două partide.