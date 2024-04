Nicușor Dan: Piedone este un interlop. Un personaj ca Firea nu ar trebui să mai deschidă gura

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut, marți, cu privire la contracandidații săi în alegerile locale din 9 iunie, că Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone au conexiuni cu speculatorii imobiliari. Edilul Capitalei l-a acuzat pe primarul Sectorului 5 că „este un interlop”, iar despre Gabriela Firea, a spus că „într-o societate normală, nu ar mai trebui să deschidă gura”.

„Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone (au n.r.) conexiuni cu speculatorii imobiliari. Vă aduc aminte că Gabriela Firea a propus în Consiliul General, în calitate de primar în mandatul ei, cele cinci PUZ-uri de sector, toate anulate sau suspendate de instanță. Iar pentru PUZ sector 5, Cristian Popescu Piedone în calitate de primar al Sectorului 5, în acest mandat s-a luptat din răsputeri ca el să rămână în viață, acest PUZ de sector, în pofida faptului că în cele din urmă Curtea de Apel București l-a anulat”, a declarat primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la Digi 24.

Nicușor Dan a susținut că Gabriela Firea a semnat nenumărate acte ilegale în domeniul urbanismului și construcțiilor.

„Gabriela Firea a propus Consiliului și Consiliul a votat 5 PUZ-uri de Sector vădit ilegale cu foloase necuvenite pentru marii proprietari de terenuri de miliarde de euro, de ordinul sutelor de milioane pentru fiecare dintre cele 5 PUZ-uri și a dat de asemenea zeci, știu eu, dar probabil că sute de autorizații de construire ilegală în fiecare dintre ele dând metri pătrați de spațiu în plus față de cât era legal.(...) A semnat nenumărate acte ilegale în domeniul urbanismului și construcțiilor”, a spus Dan, întrebat dacă Gabriela Firea face parte din mafia imobiliară.

De asemenea, cu privire la autorizațiile de construcție ilegală pe care spunea că le-a dat Gabriela Firea, Nicușor Dan a menționat : „Chiar eu le am în calitate de primar, am reprezentat Primăria în acest mandat și instanțele au constatat zeci dar că probabil sunt sute pentru că nimeni nu a făcut analiza celor 2500 de autorizații pe care domnia sa le-a dat în mandatul anterior”.

Nicușor Dan: Piedone este un interlop

Primarul general al Capitalei a spus despre Cristian Popescu Piedone că este „un interlop”, deoarece este condamnat penal și „este însoțit de niște oameni din clanul sportivilor”.

„Cristian Popescu Piedone este un interlop, el este condamnat penal, (a pus n.r.) la Poliția Locală un condamnat penal, în toate deplasările sale prin oraș este însoțit de niște oameni din clanul sportivilor, deci se încadrează în definiția de interlop”, întrebat dacă în această campanie electorală se luptă cu interlopii, având în vedere un afiș electoral de-al său care are afișat mesajul „oameni și nu clanuri”.

Dan, despre Firea: Nu ar trebui să mai deschidă gura

Cu privire la contracandidata sa din partea PSD, Gabriela Firea, Dan susține că „într-o societate normală un personaj ca acesta (...) nu ar trebui să pretindă să vrea să fie primar al Bucureștiului din nou”.

„Gabriela Firea, dincolo de toate lucrurile alea, că a dus Primăria în faliment, că dus RADET-ul în faliment, că nu a început mari proiecte de investiții, că a înființat companii în care și-a adus oameni din partid, faptul că tu dai un regulament, vorbesc din nou de zona de urbanism, că tu dai un regulament în care schimbi regula de construire în întreg Bucureștiul densificând foarte mult tot ce s-a construit și toate acestea în documentații sunt anulate definitiv de instanță, în locul ei într-o societate normală un personaj ca acesta nu ar trebui să mai deschidă gura, nici de cum să pretindă să vrea să fie primar al Bucureștiului din nou”, a spus Nicușor Dan, întrebat unde se încadrează Gabriela Firea.

Întrebat dacă își menține părerea cu privire la „caracatița Firea-Pandele din Voluntari”, prezentată în septembrie 2002, despre care a spus că este un sistem corupt al PSD, testat la Voluntari și apoi exploatat la București, primarul General al Capitalei a răspuns: „Desigur, da. Dar mulți dintre oamenii de care vorbeam erau angajați în companiile municipale și pentru că am desființat aceste companii municipale ei nu mai lucrează pentru Primărie(...)”. „Ce este cert dincolo de oamenii pe care i-a adus Primăriei, de care am vorbit în campania precedentă este cert și acesta este cum am spus: pe PUZ-urile de sector hotărâri vădit ilegale dar date în cunoștință de cauză și cu foloase necuvenite de miliarde de euro, instanța a dovedit că a încălcat legea”, a adăugat Dan.

Nicușor Dan a spus că „nu a fost sunat” de PNL pentru a i se oferi sprijin.