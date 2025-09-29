Farsorii ruși demontează explicațiile lui Ponta după farsa cu Poroșenko: „A venit cu o minciună foarte stupidă”

Comedianții ruși „Vovan & Lexus”, cunoscuți pentru farsele lor politice, au reacționat după ce Victor Ponta a afirmat că păcăleala pe care aceștia i-au făcut-o, când a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko, ar fi fost regizată împreună cu ei. Cei doi l-au acuzat pe fostul premier român de minciună și l-au ironizat pentru explicațiile oferite.

„Am fost puțin surprinși de declarația lui Viktor Ponta că ar fi fost o înțelegere între noi pentru a face această farsă. Este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată”, a scris unul dintre comedianți pe X.

Vedetele emisiunii „Vovan & Lexus” l-au acuzat pe Ponta de minciună, după ce fostul premier a susținut pentru Digi 24 că discuția fusese stabilită anterior cu autorii.

„Desigur, mulți politicieni mint. Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă”, spun autorii farsei.

„Dacă ar fi fost mai inteligent...”

Comedianții ruși l-au sfătuit pe Ponta să fie mai sincer cu electoratul:

„Dacă ar fi fost mai inteligent, ar fi spus că era fericit să se afle în aceeași companie cu politicieni și celebrități precum prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții. Să-i urăm lui Victor să fie mai sincer cu alegătorii și cu cei care îi fac farse”

Amintim că în videoclipul difuzat de cei doi farsori ruși, Ponta a fost înregistrat discutând minute bune în engleză, crezând că vorbește cu Petro Poroșenko. El a abordat mai multe subiecte sensibile din politica internă și internațională, printre care anularea alegerilor prezidențiale, situația politică din România, Republica Moldova și Ucraina, dar și rolul liderilor de la Bruxelles.

Cu toate că, în campanie, vorbea cu moderație despre Călin Georgescu – „patriot, dar nu știu dacă are competențe”, în discuția cu falsul Poroșenko l-a catalogat fără ezitare drept „un tip foarte ciudat”.

Despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Ponta i-a spus interlocutorului:

„În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”, a spus acesta.

Nu au scăpat de tiradele fostului premier nici Klaus Iohannis, nici Maia Sandu și nici actualul ministru de Externe, Oana Țoiu. Iohannis, spre exemplu, a fost descris ca fiind „foarte nepopular”, Sandu „nepopulară”, iar Țoiu, „mai rea decât Maia Sandu”.

Povestea alegerilor „anulate”

Ponta a expus și propria versiune despre alegerile din România, potrivit căreia Curtea Constituțională a anulat rezultatul pentru că ar fi câștigat Călin Georgescu, că premierul și președintele Senatului „aveau legături cu Iohannis”, că președintele ales în 2025 „era independent doar la început, dar a devenit la fel ca Iohannis”.

„Nimic nu s-a schimbat în România”, a concluzionat Ponta, „în afară de faptul că majoritatea populației este nemulțumită.”

Ulterior, într-o reacție transmisă pentru Digi24, Ponta s-a apărat:

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”.