Victor Ponta, după ce a fost prins în gluma farsorilor ruși: „A fost stabilită dinainte. Credeam că e evident”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat după ce a apărut într-o farsă realizată de comedianții ruși „Vovan & Lexus”, care s-au dat drept fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Ponta a declarat pentru Digi 24 că discuția fusese stabilită anterior cu autorii și că nu a fost vorba despre o păcăleală în adevăratul sens al cuvântului.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a declarat Victor Ponta, într-o reacție transmisă pentru sursa citată.

În videoclipul difuzat de cei doi farsori ruși, Ponta este surprins discutând minute bune în engleză, crezând că vorbește cu Petro Poroșenko. El a abordat mai multe subiecte sensibile din politica internă și internațională, printre care anularea alegerilor prezidențiale, situația politică din România, Republica Moldova și Ucraina, dar și rolul liderilor de la Bruxelles.

Deși în campanie vorbea cu moderație despre Călin Georgescu – „patriot, dar nu știu dacă are competențe”, în discuția cu falsul Poroșenko l-a catalogat fără ezitare drept „un tip foarte ciudat”.

Despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Ponta i-a spus interlocutorului:

„În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele”, a spus acesta.

Nici Klaus Iohannis, nici Maia Sandu și nici actualul ministru de Externe, Oana Țoiu, nu au scăpat de tiradele fostului premier. Iohannis este descris ca fiind „foarte nepopular”, Sandu „nepopulară”, iar Țoiu, „mai rea decât Maia Sandu”.

Povestea alegerilor „anulate”

Ponta a relatat și propria versiune despre alegerile din România, că Curtea Constituțională a anulat rezultatul pentru că ar fi câștigat Călin Georgescu, că premierul și președintele Senatului „aveau legături cu Iohannis”, că președintele ales în 2025 „era independent doar la început, dar a devenit la fel ca Iohannis”.

„Nimic nu s-a schimbat în România”, a concluzionat Ponta, „în afară de faptul că majoritatea populației este nemulțumită.”

Vezi aici video integralul farsei: