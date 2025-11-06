search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Cine este noul arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia. Alegerea, confirmată de Papa Leon

0
0
Publicat:

Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului de Cluj-Gherla, PS Claudiu-Lucian Pop, în demnitatea de arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia. Decizia, luată de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică la Roma, a fost validată prin scrisoarea semnată la 5 noiembrie.

Claudiu-Lucian Pop, noul episcop FOTO: Facebook/Arhieparhia Blaj
Claudiu-Lucian Pop, noul episcop FOTO: Facebook/Arhieparhia Blaj

Papa Leon al XIV-lea a confirmat oficial alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu-Lucian Pop, în demnitatea de arhiepiscop major de Făgăraș și Alba Iulia. Alegerea a fost făcută canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, conform normelor prevăzute în Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, scrie Mediafax.

Scrisoarea de confirmare, semnată la 5 noiembrie 2025, a fost publicată joi de Sala de presă a Sfântului Scaun. În document, Papa Leon al XIV-lea își exprimă „felicitările fraterne” și își manifestă încrederea că noul arhiepiscop major va continua tradiția înaintașilor săi și va păstori „după Inima lui Cristos” Biserica Greco-Catolică din România, potrivit vaticannews.va.

Sfântul Părinte invocă, de asemenea, călăuzirea Spiritului Sfânt pentru îndeplinirea misiunii de conducere a Bisericii „sui iuris”, subliniind importanța comuniunii, a continuității tradiției și a memoriei martirilor greco-catolici.

De altfel, Arhieparhia Blaj a anunțat pe pagina sa de Facebook că noul arhiepiscop a rostit mărturisirea de credință.

”În conformitate cu prevederile canonice, Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop a rostit în prezența Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, mărturisirea de credință și jurământul de îndeplinire cu fidelitate a funcției de Arhiepiscop Major, în biserica Colegiului Pontifical Pio Romeno din Roma în data de 6 noiembrie 2025”, scrie Arhieparhia Blaj.

Claudiu-Lucian Pop devine astfel noul conducător al Arhiepiscopiei Majore de Făgăraș și Alba Iulia, una dintre cele mai importante instituții ale Bisericii Române Unite cu Roma.

Decizia vine ducă ce cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, la finalul lunii septembrie, la vârsta de 94 de ani.

