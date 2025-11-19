Cine este Andreea Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță. Cei doi sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au împreună o fică

Andreea Mihaela Băluță este soția lui Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei în 2025. Cei doi formează un cuplu de peste 25 de ani și au împreună o fiică adolescentă pe nume Alexandra. Povestea lor este însă una mult mai veche.

Daniel Băluță și-a cunoscut soția la grădiniță, amândoi fiind din Berceni, însă a cucerit-o decenii mai târziu, în timp ce erau studenți la facultate.

Andreea-Mihaela Băluță a povestit în cadrul unui interviu Antena 3 CNN cum a cucerit-o soțul ei: „M-a cucerit cu o pereche de șosete. Eram în vara anului 2000, la mare, la Vama Veche, la un concert cu formația Vama Veche. Era o seară destul de friguroasă, iar eu eram doar într-o pereche de sandale. Mi-a adus o pereche de șosete”.

Cei doi au împreună o fiică adolescentă, pe nume Alexandra Băluță. În declarațiile publice, Daniel Băluță a descris-o pe fiica lor ca fiind un copil cuminte și ascultător, de care este mândru, de la care chiar învață niște lucruri legate de mediul online.

Afacerile și veniturile familiei Băluță

Andreea-Mihaela Băluță este medic stomatolog, la fel ca și soțul ei. Aceasta are venituri din activități medicale și didactice, ca asistent la Universitatea de Medicină și Farmacie, precum și funcția de consilier la Colegiul Medicilor Stomatologi, însumând în ultimul an fiscal 17.600 de lei. Ca medic stomatolog a căștigat puțin peste 60.300 de lei.

Băluță are, alături de soție, acțiuni la o clinică stomatologică. În anul 2021 a deschis împreună cu soția AAB Spektra Dent SRL, o firmă care oferă servicii de imagistică medicală stomatologică, iar în 2024 soții Băluță au încasat dividende de 230.000 de lei de la AAB Spektra Dent SRL.

Candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, și-a depus sâmbătă, 15 noiembrie, oficial candidatura pentru funcția de primar al municipiului București.