Conducerea AUR s-a reunit luni, de la ora 19.00, într-o ședință la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susține pentru Primăria Capitalei.

Membrii conducerii AUR au votat luni seară, în unanimitate, în favoarea susținerii candidaturii Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.

”Este singura șansă să facem ce-și dorește Călin Georgescu, adică să învingem sistemul. Asta facem prin această candidatură. Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani din piatră seacă, voi pune Bucureștiul pe primul loc în tot ce voi face.

Nu voi da bani la presă, nu voi avea afișe uriașe în tot orașul. Voi merge să vorbesc cu bucureștenii. Bucureștenii trebuie să aibă același nivel de trai și același confort. Nu să aibă unii gunoiul gratuit și alții nu. Cu echipa pe care o voi avea vom aduce bani Bucureștiului și nu voi folosi bani publici. Voi fi în stradă din această săptămână și vom învinge”, a spus Anca Alexandrescu în fața conducerii AUR.

George Simion, liderul AUR, spune că alegerile de la Primăria Capitalei nu sunt doar despre București.

”Alegerile de la București nu sunt doar despre bucureșteni și căldură, ci despre România. Ori rămânem în România capturată, ori avem una liberată. Mesajul meu pentru toată România e că eu aleg să fiu un om de onoare și atâta timp cât voi fi președinte AUR, partidul nu va fi în slujba propriilor interese și nu va face jocuri de culise, ci vom fi alături de românii care ne cer să dăm acest Guvern netrebnic jos”, a spus George Simion.

”Puteam să stăm cu mâinile în sân și să nu intrăm în această luptă. Noi suntem niște luptători. Tuturor care stau pe margine și ne cer să facem un miting să dăm regimul jos le spun că singura șansă pentru următorii 3 ani este ca la București și la Buzău să cadă Guvernul prin votul masiv al cetățenilor. Români, care aveți domiciliul în București, pe 7 decembrie ieșiți la vot și votați împotriva Guvernului Bolojan și PSDRULĂ”, a încheiat discursul George Simion.

Anca Alexandrescu, jurnalistă la Realitatea Plus și candidată la Primăria Capitalei, a reacționat luni, după ce Călin Georgescu a criticat scrutinul din decembrie și a susținut că nu sprijină niciun candidat. Alexandrescu afirmă că mesajul lui Georgescu nu vizează candidații, ci „frauda și abuzurile” comise la anularea alegerilor din 6 decembrie.

Ultimele sondaje o dau pe Anca Alexandrescu pe locul 4, după candidații coaliției de guvernare. Potrivit sondajului realizat de Novel Research, candidatul Ciprian Ciucu ar obține 26,4% din voturi, urmat de Daniel Băluță cu 24,5%. Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă (USR) cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu ar fi votată de 15% dintre bucureștenii care și-au exprimat o opțiune.