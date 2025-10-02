Video Eludarea sancțiunilor internaționale ar putea fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare. Anunțul ministrului Oana Țoiu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a prezentat joi, 2 octombrie, proiectul de lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și alte acte normative conexe. Cu ajutorul acestui proiect, eludarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune.

„Este un proiect de lege co-inițiat cu Ministerul Justiției, vorbim, de fapt, despre un proiect de lege care privește o mai bună reglementare împotriva celor care încearcă și reușesc să eludeze sancțiunile stabilite la nivelul UE. În contextul conflictului din Ucraina, UE a adoptat 18 pachete de sancțiuni, și în curând va aplica și pachetul cu numărul 19.

Aceste pachete de sancțiuni sunt și parte importantă a discuțiilor și acțiunilor comunte între UE și SUA. Transpunerea directivei era obligatorie pentru România, noi avem și termen, până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru a asigura adoptarea proiectului legislativ în Parlament, de aceea am obținut și procedura de urgență”, transmite ministrul.

De asemenea, Oana Țoiu a precizat că scopul acestei legi este de a descuraja, printre altele, persoanele care „fac parte din rețelele teroriste”.

„Scopul este de a genera un efect de descurajare împotriva celor care fac parte din rețelele teroriste, din rețelele care finanțează conflicte militare, a investițiilor care provin din regimuri ostile intereselor noastre și ale UE

Prin această lege, România demonstrează încă o dată că este un partener de încredere, stabil și predictibil și că nu suntem cu o jurisdicție care poate fi percepută ca una care tolerează astfel de comportamente sau investiții.

Ce se schimbă esențial: trecerea de la contravenție la infracțiune, cu pedeapsă de închisoare de la 1 – 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge la 12 ani. Competența este la DIICOT.

Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale”, adaugă Oana Țoiu.

Șefa diplomației afirmă că România vrea să înăsprească pedepsele pentru încălcarea sancțiunilor, atât pentru a descuraja abaterile, cât și pentru a-și consolida poziția în rândul partenerilor internaționali.

„Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă un efect de descurajare și de consolidare a poziției României în rândul partenerilor săi. Legea include o perspectivă modernă – include explicit criptoactivele în definiția fondurilor.

Principiul extrateritorialității active – se blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan. Este desemnat consiliul interinstituțional drept organism de coordonare.

Instrumentele de investigare se aliniază la legislația europeană. Protecția avertizorilor de integritate – asigurăm protecție pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor. Este inclus și comerțul cu bunuri restricționate.

A fost decis ca proiectul de lege să ajungă la Parlament în procedură de urgență, ne așteptăm ca până la finalul anului să fie adoptat”, transmite ministrul.

Întrebată dacă este de acord cu desființarea Institutului Diplomatic Român, aceasta a declarat că obiectivul este „de a micșora numărul de instituții, pentru a răspunde presiunii în buget”, însă „MAE are un punct de vedere negativ față de acest proiect.”

De asemenea, aceasta a fost întrebată de ce a mers în locul lui Nicușor Dan la ONU.

„Președintele a clarificat răspunsul. Obiectivele noastre au fost axate pe siguranța cetățenilor noștri. România a adresat preocupările României și solidaritatea cu celelalte țări în ce privește intrarea în spațiul aerian al unor drone.

România a fost nominalizată ca o țară care are sprijinul și solidaritatea din partea unei majorități a țărilor ONU.”

Ministrul de Externe a anunțat că au fost deschise concursuri de angajare pe site-ul MAE și că există discuții la nivelul guvernului „pentru a îmbunătăți regulile generale de detașare.”

„La nivelul corpului diplomatic, acest procent de detașări este sub 5%.”

Atunci când a fost întrebată despre repatrierea lui Horațiu Potra, Oana Țoiu a părăsit conferința.