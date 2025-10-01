România a aprobat creşterea prezenţei trupelor americane pentru operaţiuni de realimentare în Orientul Mijlociu

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat o prezenţă sporită a trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu.

Oana Ţoiu a refuzat să furnizeze cifre, precizează Reuters, care a realizat interviul în marja reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU, unde România a fost reprezentată de ministrul de externe.

De la revenirea lui Trump la putere, aliaţii europeni sunt îngrijoraţi de potenţialele reduceri ale efectivelor militare americane din Europa pe măsură ce cresc temerile lor cu privire la ameninţarea din partea Rusiei, scrie News.

Prezenţa americană în Europa se ridică în prezent la aproximativ 80.000 de soldaţi,

România, care se învecinează cu Ucraina, găzduieşte un număr de trupe americane şi intenţionează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogalniceanu în următorii ani, extinzându-şi capacitatea pentru a găzdui 10.000 de soldaţi români şi aliaţi, menţionează Reuters.

Un oficial al apărării din SUA a declarat la rândul său pentru Reuters: „Nu putem discuta despre termene operaţionale specifice, efective sau mişcări de forţe”.

„Statele Unite se coordonează în mod regulat cu aliaţii şi partenerii, inclusiv cu România, pentru a se asigura că suntem pregătiţi să protejăm personalul, interesele şi forţele SUA din regiune şi să contribuim la descurajarea şi apărarea colectivă a NATO, condusă din ce în ce mai mult de Europa”, a precizat oficialul american, citat de Reuters.