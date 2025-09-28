Ministrul de Externe Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul general ONU, Antonio Guterres. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut, sâmbătă, o întrevedere cu secretarul general al ONU, , cu ocazia celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cei doi având un schimb de opinii privind evoluţiile regionale, inclusiv situaţia din Ucraina.

"Întâlnirea a reconfirmat, ca perspectivă centrală, angajamentul comun pentru multilateralismul eficient şi pentru întărirea rolului ONU în combaterea crizelor globale. Discuţiile au evidenţiat preocupările comune în faţa provocărilor globale actuale, precum şi necesitatea unei acţiuni coordonate în cadrul ONU. Secretarul General al ONU şi ministrul de externe au avut un schimb de opinii privind evoluţiile regionale, inclusiv situaţia din Ucraina", se arată într-un comunicat transmis, duminică, de MAE, precizează Agerpres.

De asemenea, dialogul a vizat iniţiativele globale conduse de ONU în domeniul reglementării şi utilizării sigure a inteligenţei artificiale, precum şi Pactul pentru Viitor, precizează sursa citată.

Potrivit acesteia, ministrul român a reconfirmat sprijinul României pentru propunerile secretarului general privind reforma organizaţiei, astfel încât aceasta să poată răspunde adecvat şi eficient provocărilor curente şi viitoare.

"A subliniat rolul activ pe care România este pregătită să îl joace pe toate palierele de activitate ale ONU, exprimând deschiderea deplină pentru colaborare pe parcursul întregii sesiuni. La rândul său, secretarul general ONU a salutat implicarea constantă a României în promovarea valorilor fundamentale ale ONU. Aceasta a remarcat contribuţiile ţării noastre în susţinerea ordinii internaţionale bazate pe norme, în consolidarea securităţii în regiune, precum şi în apărarea drepturilor omului şi a principiilor democratice", precizează comunicatul menţionat.