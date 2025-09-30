România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO, anunță Oana Țoiu

România speră să lanseze rapid pe teritoriul său producția de drone defensive împreună cu Ucraina, atât pentru uz intern, cât și pentru aliații Uniunii Europene și NATO, a declarat, marți, ministrul de externe Oana Țoiu.

Oana Țoiu a spus pentru Reuters că discuțiile cu Ucraina au început înainte de o serie de încălcări ale spațiului aerian, pe care regiunea le-a pus recent pe seama Rusiei.

„Credem că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, în special în domeniul apărării aeriene. Așadar, ceea ce facem în această direcție este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu cu Ucraina, pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ea.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma acest lucru în realitate rapid”, a adăugat ministrul pe marginea Adunării Generale a ONU, care a avut loc săptămâna trecută.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, Estonia acuzând Rusia că a trimis avioane de luptă în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei. România a mai anunțat că avioanele sale aproape că au interceptat o dronă care a intrat în spațiul său aerian.

Rusia a susținut că nu a vizat niciodată state UE sau NATO și că nu are planuri să facă acest lucru în viitor.

Zidul de drone

Declarațiile sale despre producția comună vin în contextul în care Ucraina a început să relaxeze restricțiile privind exportul armelor sale, pe care le-a folosit și perfecționat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promovat aceste arme în discursul său de săptămâna trecută la Adunarea Generală a ONU, încercând să întărească sprijinul aliaților și să arate că menținerea relațiilor strânse cu Kievul este un drum cu două sensuri.

Uniunea Europeană a susținut ideea creării unui „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

Aprobarea prezenței trupelor SUA

Țoiu a mai spus că România a aprobat o creștere a prezenței trupelor americane pe teritoriul său, pentru a sprijini operațiunile de realimentare în Orientul Mijlociu, deși a refuzat să ofere cifre exacte.

De la revenirea lui Trump la putere, aliații europeni sunt preocupați de posibile reduceri ale celor aproximativ 80.000 de militari americani din Europa, pe măsură ce amenințarea Rusiei rămâne un subiect de îngrijorare.

România, care se învecinează cu Ucraina, găzduiește un număr de trupe americane și intenționează să investească peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu în următorii ani, extinzând capacitatea acesteia pentru a acomoda 10.000 de militari români și aliați, notează Reuters.

România a decis să permită o prezență americană sporită în bazele sale militare NATO, a mai spus ministrul, menționând că realimentarea aeriană ar putea fi necesară „în cazul unei reacții necesare în volubilul Orient Mijlociu”.