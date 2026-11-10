Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial. Decizia a fost comunicată chiar în momentul în care jurnalistul încerca să îi adreseze o întrebare, șeful statului invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat în postări pe Internet.

Foto: GEORGE CALIN

„În primul rând îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis Nicușor Dan jurnalistului.

Întrebarea lui Vanghele viza un vot exprimat de Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit jurnalistului, procurorul general ar fi votat, cu aproximativ o lună sau o lună și jumătate înainte, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe care ar fi fost comisă chiar de aceasta. Vanghele l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă o asemenea situație este compatibilă cu reforma justiției pe care o promisese românilor în campania electorală.

Cine este Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație și fondator al Centrului de Investigații Media, după o carieră începută în 2002 la Mediafax și continuată la Pro TV. Alături de Vlad Stoicescu, coordonează proiectul independent „Să fie lumină”, care investighează relațiile dintre Biserică și stat. Vanghele a publicat anchete privind corupția politică, abuzurile din instituțiile publice și condițiile din centrele pentru persoane vulnerabile, inclusiv investigații legate de scandalul „azilelor groazei”. În activitatea sa jurnalistică a abordat și subiecte privind funcționarea justiției, printre care activitatea Inspecției Judiciare și a Consiliului Superior al Magistraturii.

În luna aprilie, Ovidiu Vanghele publicase pe Facebook un mesaj în care îl ataca în termeni duri pe președinte: „Este absolut inadmisibil ce face acest netrebnic de președinte. În acest moment a îngropat totul, și s-a îngropat și el, politic și moral. Din acest moment, acest gunoi pentru mine nu mai există. Un nemernic.”