Primarii care se opun creșterii taxelor locale în 2027. Ce au decis edilii din Craiova, Câmpulung și Bacău

Mai mulți primari din țară au anunțat că nu vor majora taxele și impozitele locale pentru 2027 sau că le vor menține la nivelul actual, invocând modificările legislative și presiunea fiscală asupra populației.

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Marți, 3 noiembrie, premierul Luca Niculescu asigura că Guvernul nu intenționează să introducă taxe și impozite noi în 2027, deși nu exclude complet majorarea celor existente.

„Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul. Putem reduce cheltuielile și aici lucrăm deja în acest sens. Putem mări colectarea, pentru că, după cum știți, România este țara care colectează cel mai puțin TVA din întreaga Europă, față de cât ar trebui să colecteze. Are cele mai mici venituri fiscalizate la buget, față de cât ar trebui să aibă.

Deci aici ANAF-ul a început deja să lucreze mai bine, dar cred că există loc și de mai bine. Avem discuții cu ei și, încă o dată, chiar cu ministrul Finanțelor. Deci dorința noastră puternică este de a nu avea taxe și impozite noi. Asta este”, a spus acesta la TVR 1.

Olguța Vasilescu: „Nu se pune problema de așa ceva”

În acest context, mai mulți primari din țară au anunțat că nu vor majora taxele și impozitele locale pentru 2027 sau că le vor menține la nivelul actual. De exemplu, Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a transmis că nu vor crește taxele.

„Nu știu de unde a apărut chestiunea asta, nici n-a apucat guvernul să-și dea jos paltonul de pe el și gata, a apărut propaganda că guvernul ăsta vine să mărească taxe

Nu se pune problema de așa ceva. Este în legislația existentă. Ea este prevăzută în jalonul privind impozitarea din administrația publică locală, componenta 8, la reforma fiscală, din PNRR. Deci este o chestiune foarte veche”, a declarat aceasta, la Antena 3 CNN.

Olguța Vasilescu a mai precizat că majorările sunt prevăzute în PNRR, dar consideră că Guvernul ar trebui să renegocieze acest jalon pentru a evita aplicarea lor.

Lasconi: „Nu o să cresc taxele și impozitele decât cu rata inflației”

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a declarat că nu a majorat taxele și impozitele locale decât atunci când a fost obligată de legislație.

„De când sunt primar, nu am majorat impozitele și taxele decât atunci când m-a obligat Codul fiscal sau o ordonanță. Conform legii, ești obligat, ca primar, să crești taxele și impozitele cu rata inflației. Eu am scăzut taxele.

Când spun asta, mă refer la taxele pentru mașinile electrice și mașinile hibride. Pentru 2027, nu o să cresc taxele și impozitele decât cu rata inflației, pentru că mă obligă legea”, a declarat Elena Lasconi pentru Antena 3 CNN.

Elena Lasconi consideră că noi majorări de taxe ar accentua presiunea financiară asupra populației și cere Guvernului să mențină dările la nivelul actual, invocând scăderea puterii de cumpărare.

„Să pui asta pe ultimul loc este grav. Ce se întâmplă nu va face decât să crească în sondaje partidele care nu au făcut niciodată nimic pentru România și aici mă refer la izolaționiști, care sunt niște vuvuzele”, a mai spus edilul.

Nici primarul Bacăului, Lucian Viziteu, nu va indexa taxele și impozitele cu rata inflației.

„Nici noi nu vom indexa taxele și impozitele cu inflația. Pentru fiecare, Codul fiscal s-a modificat și nu ne mai obligă”, a declarat Lucian Viziteu pentru Antena 3 CNN.