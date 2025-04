Lasconi, atac la adresa lui Nicușor Dan: „Avem nevoie de un preşedinte care să ne poată privi în ochi, nu să se uite în jos şi nici în tavan”

Elena Lasconi, președintele USR, a spus despre Nicușor Dan că este „cam dubios” și a afirmat că „nu știe ce se ascunde în spatele tăcerii lui”.

Întrebată, joi seară, 24 aprilie, la Antena 3, care ar fi titlul pe care l-ar folosi într-un articol despre Nicuşor Dan, Elena Lasconi l-a criticat pe primarul Capitalei.

„Primar. Cam dubios. Nu ştiu ce se ascunde în spatele tăcerii lui. Cred că fiecare dintre noi am avea nevoie de un preşedinte care să ne poată privi în ochi, nu să se uite în jos şi nici în tavan.

Chiar am urmărit un moment în care era aici, pe acest scaun, şi cineva i-a adresat o întrebare şi se uita pe sus. Mie nu-mi spune încredere, gândiţi-vă că v-aţi duce la un medic. Nu-mi dă încredere, iertaţi-mă. Îmi pare rău că trebuie să vorbim despre contracandidaţi când avem probleme serioase în ţara asta”, a afirmat Elena Lasconi, într-o dezbatere electorală.

De asemenea, candidata USR a declarat că Nicușor Dan nu este dușmanul ei, ci „sistemul”, care este format și din „politicieni, dar şi de oameni de afaceri, de oameni care împart banii publici şi care au interes să stea lipiţi de ciolan”.

„Sunt peste tot. Şi eu am simţit pe pielea mea, mai ales în ultimul an, de când, aşa a vrut Dumnezeu, să candidez la prezidenţiale, eu nu mi-am propus asta nicio clipă”, a susţinut Lasconi.

Aceasta a mai afirmat că nu știe cine se află în spatele lui Nicușor Dan, întrucât este responsabilitatea instituțiilor.

„Dar ştiu foarte clar că e foarte apropiat de zona PNL, ştiu de discuţia pe care am avut-o faţă în faţă cu el. Nici atunci nu m-a privit în ochi, când să mă duc să mă întâlnesc cu Zuckermann la Stejarii. I-am spus data, i-am spus ora, bineînţeles că e obişnuit să mintă. E o dezamăgire pentru mine, pentru că noi l-am susţinut.

Eu nu am ştiut foarte multe lucruri despre el, l-am susţinut la Primărie şi da, pentru a avea pârghile necesare să pună în practică promisiunile pe care le-a făcut, îl ajuta acel referendum, de aceea l-am şi semnat, pentru că m-am pus în locul lui. Sunt primar, este primar şi le-ar fi ajutat foarte mult asta. Dar am văzut că nu a făcut nici majoritate. Eu am reuşit să fac majoritate. Asta trebuie să fie calitatea unui om care crede că este lider”, a adăugat preşedintele USR.

Întrebată cu cine crede că va vota electoratul USR, cu ea sau cu Nicuşor Dan, Lasconi a răspuns că un vot pentru ea este „votul util”.

„Eu m-aş bucura ca toţi oamenii să vadă că eu sunt votul util. Pentru că nu e suficient să intri în turul doi. Din toate măsurătorile reiese faptul că el pierde cu orice contracandidat, spre deosebire de mine. Deci dacă e să mă gândesc la votul util, atunci i-aş ruga cu respect pe români să îmi dea această încredere”, a afirmat Lasconi.