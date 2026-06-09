Călin Georgescu și George Simion cer suspendarea lui Nicușor Dan. Georgescu: „Începeți procedura împotriva președintelui ilegal”

Mai mulți lideri ai zonei suveraniste și extremiste au cerut în ultimele zile suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe fondul negocierilor pentru formarea noului guvern și al tensiunilor politice din Parlament.

Liderul AUR, George Simion, a publicat marți pe Facebook un mesaj în care cere suspendarea șefului statului.

„Nicușor Dan - suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci Anticipatele”, a scris Simion.

La aproximativ trei ore de la publicare, postarea strânsese peste 33.000 de reacții, aproximativ 19.000 de comentarii și peste 2.000 de distribuiri.

Un mesaj similar a fost transmis și de Călin Georgescu. Acesta s-a prezentat marți la Judecătoria Sectorului 1, unde a avut termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară. La ieșirea de la instanță, Georgescu a cerut începerea procedurii de suspendare a președintelui.

„Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român”, a declarat Georgescu.

Cum poate fi suspendat un președinte

Constituția României, prin articolul 95, prevede că președintele poate fi suspendat din funcție doar în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției.

Procedura începe în Parlament. Propunerea de suspendare trebuie semnată de cel puțin o treime dintre deputați și senatori și este transmisă șefului statului.

Înainte de vot, Curtea Constituțională este consultată și emite un aviz. Acesta nu este obligatoriu pentru Parlament, însă face parte din procedură.

Suspendarea propriu-zisă poate fi aprobată într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, cu votul majorității parlamentarilor.

Dacă Parlamentul votează suspendarea, în cel mult 30 de zile trebuie organizat un referendum național în care cetățenii decid dacă președintele este sau nu demis.

Cu alte cuvinte, suspendarea nu duce automat la pierderea funcției. Decizia finală aparține alegătorilor, care se pronunță prin referendum.

Până în prezent, în spațiul public nu a fost prezentată nicio inițiativă parlamentară concretă pentru declanșarea procedurii împotriva lui Nicușor Dan și nici nu există semnale că ar exista în acest moment o majoritate parlamentară care să susțină o astfel de măsură.

În istoria postdecembristă a României, niciun președinte nu a fost demis prin referendum după suspendare. Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament de două ori: în 2007, după acuzații privind încălcarea Constituției și depășirea atribuțiilor prezidențiale, însă aproape 75% dintre participanții la referendum au votat împotriva demiterii sale, și în 2012, la inițiativa USL. Atunci, aproape 80% dintre cei prezenți la urne s-au pronunțat pentru demitere, însă referendumul nu a fost validat de Curtea Constituțională deoarece prezența la vot a fost sub pragul legal necesar.