Economiștii avertizează: Creșterea TVA a scăzut consumul și alimentează evaziunea

Majorarea TVA a redus consumul și a tăiat încasările statului cu aproape 350 milioane lei. Prețurile au urcat, cumpărăturile au scăzut, iar economiștii avertizează că taxele mărite pot amplifica evaziunea.

Majorarea TVA și creșterea taxelor din ultimele luni au redus consumul și au diminuat veniturile statului. Datele Ministerului Finanțelor arată că încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei față de luna precedentă. Reducerea este de aproape 3%. Prețurile au urcat după majorarea cotei cu două puncte procentuale, iar cumpărăturile au scăzut vizibil.

Cota majorată s-a transferat în proporție de peste 85% în prețurile finale. Alimentele și produsele de bază s-au scumpit, iar gospodăriile au redus cheltuielile. Asociația Micilor Comercianți arată că un coș săptămânal a scăzut de la 600 de lei în iulie la 500 de lei în august. Inflația de 9,8% a redus și mai mult puterea de cumpărare.

Datele europene confirmă această tendință. Eurostat indică o scădere de 4,5% a consumului în septembrie. România se află printre statele cu cele mai mari diminuări la nivelul Uniunii Europene. INS arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%. Comparativ cu anul trecut, scăderea este de 4% în august și 2% în septembrie.

Veniturile din accize au scăzut și ele. Asociația băuturilor alcoolice spirtoase Spirits România arată o diminuare de 53,87 milioane de lei în primele luni ale anului 2025 față de 2024, deși acciza pentru băuturi spirtoase a crescut cu peste 14,4%.

Antreprenorii și consultanții descriu efecte în lanț

Producătorii și comercianții spun că măsurile fiscale au declanșat creșteri de prețuri în lanț. Consultanții explică faptul că materiile prime și ambalajele s-au scumpit de 3 sau chiar 4 ori în ultimele luni. Antreprenorii afirmă că mulți fermieri și mici producători sunt în situații limită. Unii au ajuns în executare financiară, iar alții și-au închis afacerile după ani marcați de pierderi.

Experții contabili confirmă scăderea cifrei de afaceri și avertizează că firmele iau în calcul restructurări anul viitor. Ei spun că antreprenorii se plâng zilnic de presiunea fiscală. Reducerea consumului a afectat activitatea economică, ceea ce duce la o perspectivă îngrijorătoare pentru anul următor.

Cristian Păun: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele”

Economistul Cristian Păun spune că România a majorat taxele exact în momentul cel mai nefavorabil pentru economie. El afirmă că încasările nu au crescut semnificativ și că efectele negative se văd în toate sectoarele. În opinia sa, politicienii insistă să ridice taxele în loc să modernizeze statul și să facă reforme.

Cristian Păun spune că avem o economie aflată în scădere, ceea ce face imposibilă o creștere a veniturilor bugetare prin taxare suplimentară. El afirmă că evaziunea fiscală nu s-a redus, iar creșterile de taxe stimulează ascunderea veniturilor. Încasările mai mari din TVA sunt doar un efect al prețurilor crescute, nu al unei colectări mai bune.

Economistul consideră că, fără reforme reale, statul va continua să aplice măsuri fiscale care slăbesc economia. El avertizează că, pe măsură ce taxele cresc, evaziunea devine mai atractivă, iar colectarea devine și mai dificilă.

Economiștii și experții din economie au aceeași concluzie. Majorarea taxelor a redus consumul, a diminuat încasările statului și pune presiune pe firme și producători. Banca Națională a României (BNR) estimează o inflație de 9,6% în decembrie, ceea ce arată că presiunea pe bugetele familiilor rămâne ridicată.