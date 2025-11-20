Alexandru Nazare, despre termenul la care CCR va analiza contestaţia AUR privind taxele şi impozitelor locale. „Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că aplicarea noului pachet fiscal ar fi fost serios pusă în pericol dacă CCR ar fi analizat contestația AUR abia anul viitor, subliniind că Guvernul a fost „la un pas” de un blocaj legislativ.

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a explicat, joi seară, în cadrul unei emisiuni la Digi24, că schimbarea termenului la care Curtea Constituțională urma să discute contestația depusă de AUR împotriva legii privind majorarea unor taxe și impozite a fost esențială pentru ca actul normativ să poată intra în vigoare la 1 ianuarie.

„Pe 10 decembrie clar că este bine, că este în timpul anului 2025 şi avem suficient timp astfel încât acest pachet legislativ să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie. Problema era că nu mai putea fi aplicat cu 1 ianuarie dacă discuţia avea loc în ianuarie sau în februarie anul viitor”, a explicat ministrul.

El afirmă că întregul demers este extrem de important, într-un moment în care România se află în dialog cu instituțiile financiare internaționale, iar încrederea partenerilor externi este esenţială pentru stabilitatea economică a României.

„Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă. Eram în discuţii cu Banca Mondială şi am ieşit imediat când am văzut ştirea şi bineînţeles am început să discutăm, am sunat imediat la Comisie astfel încât să existe un dialog permanent şi să nu existe sincope, să ştie exact ce facem şi, bineînţeles, în dialog cu premierul, permanent, un pic mai târziu, în cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie.

Eu cred că 10 decembrie e un termen bun, mai ales că acest pachet legislativ fusese la Curte peste 70 de zile, Curtea operase observaţii pe pachet, noi am avut grijă astfel încât să scoatem complet paragrafele pe care Curtea le viza, astfel încât să nu existe niciun dubiu în momentul în care legea este din nou aprobată. Deci practic ne luasem măsurile de precauţie necesare”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Legea contestată, care prevede majorări de taxe și impozite pentru locuințe, terenuri, autovehicule, dividende și anumite tarife, fusese deja adoptată de Parlament într-o formă corectată, după ce CCR declarase neconstituțional doar articolul referitor la testul poligraf.

Actul normativ a fost trimis spre promulgare pe 20 noiembrie, dar AUR l-a contestat din nou, Curtea Constituţională stabilind iniţial un termen în 2026.

După solicitarea Guvernului de preschimbare a termenului, CCR a revenit asupra calendarului și a anunțat, joi seară, că va judeca obiecția pe 10 decembrie 2025, astfel că, dacă aceasta va fi respinsă, măsurile fiscale vor putea fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2026.