Bolojan, referitor la reforma pensiilor magistraților: „Am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani”. Despre reforma în administrație: „Nu vor fi reduse cu 10% toate salariile”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, 21 noiembrie, despre reforma pensiilor magistraților, programul SAFE și reforma în administrație

UPDATE Ce spune Ilie Bolojan despre reforma administrației

Premierul a explicat că pachetul al doilea de măsuri a fost întârziat din cauza „contestațiilor depuse la CCR și a deciziei Curții de a declara articolul legat de testarea angajaților de la ANAF cu pantograful ca neconstituțional”.

„Nu s-au făcut alte modificări în Parlament și credem că acest pachet va fi declarat constituțional”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Pachetul acesta stă la baza bugetului pe 2026 și adoptarea permite depunerea cererii de plată nr 4 din PNRR.J alonul privind taxarea poluării, care dă un discount de 20% pentru mașinile noi și penalizare pentru mașinile foarte vechi. Adoptarea acestui jalon e o condiție pentru depunerea cererii 4”

„În trimestrul al treilea față de anul trecut am încasat bugete mai mari, ne-au crescut încasările cu aproape 10 miliarde de lei atât de la impozite, cât și TVA (15%), accize (11%) iar contribuțiile pe Casa de sănătate cu 8%. În octombrie, comparativ cu anul trecut, cheltuielile de la buget au scăzut cu peste 500 milioane. Nu putem corecta deficitul prognozat la 8,4% în acest an decât prin scăderea cheltuielilor, pentru a evita noi taxe și impozite”.

Potrivit premierului, percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea.

„Acolo unde se constată că numărul de angajați depășește norma care va fi stabilită pot fi desființate posturile. Exemplu de la Guvern: plăteam pe mașini la început de an 840 milioane chirii pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și a fost anulat contract de închiriere cu RAPPS, am făcut un alt contract și plătim doar la 10% față de cât plăteam la începutul anului. Avem economie de 700 milioane lunar”.

„Nu fug de zona de sănătate”, a mai spus premierul, care a explicat că avem multe spitale unde peste 90% din buget este dedicat salariilor.



„Cât mai rămâne pentru medicamente, combaterea infecțiilor nosocomiale, dotări, analize?Constatăm că în aceste spitale ne-am dus pe toate sporurile la nivelul maxim, am pus norma de personal la nivelul minim și nu avem servicii. Aici trebuie intervenit„

UPDATE Ce spune premierul despre programul SAFE

Premierul a precizat că astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 mld euro „din care 4,2 mld finanțări alocate pe infrastructură și peste 12 mld dotări pentru armată, MAI celelalte forțe din sistemul de apărare națională„.

„Peste 90% la transporturi este pentru capetele de autostradă din Moldova care nu mai aveau finanțare”, a spus Ilie Bolojan

„Lucrările care azi se desfășoară în forță pe tronsonul dintre București și Pașcani vor putea fi continuate, astfel încât ce c târziu în 2029 – 2030 aceste tronsoane să fie finalizate.Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a CSAT de luni. După aprobare, va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene”, a spus premierul.

Ilie Bolojan estimează că „cel târziu la finalul primului trimestru anul viitor vom ști proiectele care vor fi finanțate prin acest program” și precizează că „licitațiile organizate vor avea finanțare asigurată”:

„În paralel, vom continua negocierile cu firmele care vor furniza aceste dotări pentru Armata României și cu țările cu care ar urma să facem achiziții comune”.

Premierul a amintit avantajele acestei aplicații:

„„Asigură dotarea armatei și respectă obligațiile asumate față de NATO și SUA privind creșterea contribuției la bugetul de apărare. Susține industria de apărare și integrează companiile românești private în lanțul valoric al industriei europene de apărare ( o țină fiind ca 50% din ce se livrează să fie produs în România).Ne ajută la scăderea deficitului, la controlul bugetar, creditul este la dobânzi la jumătate față de cele pe care le plătim azi, cu rambursare 40 de ani și perioadă de grație 10 ani”.

Știrea inițială

Despre reforma pensiilor speciale

„Guvernul a trimis proiectul privind pensiile speciale spre avizare

Din semnalele publice constatate, din faptul că CSM a convocat adunările generale, înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul maxim de 30 de zile”, a spus prim-ministrul.

Ilie Bolojan a precizat că procedura pe angajare va avea loc săptămâna viitoare:

„Ne propunem ca săptămâna viitoare dacă primim avizul joi sau vineri, pe 28, cel târziu să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”.

„Proiectul conține două elemente importante: termenul de intrare în vigoare și procentul maxim al pensiei din salariul net. Am solicitat extinderea perioadei de tranziție față de cei 10 ani de creștere a vârstei de pensionare și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani. Așadar, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și peste 15 ani se va ajunge la pensionarea la vârsta standard”, a mai spus Ilie Bolojan.

Știre in curs de actualizare