Dragoș Pîslaru: „Nu cred că există șanse de reconciliere între PNL și PSD”

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, respinge posibilitatea unei eventuale reconcilieri între PNL și PSD, afirmând că un astfel de scenariu nu i se pare realist în acest moment.

Oficialul vede însă o posibilă o schimbare internă în PSD, dacă partidul ar admite public erorile comise, potrivit News.ro.

Întrebat dacă vede o apropiere între cele două formațiuni, Pîslaru a declarat că „nu văd o astfel de reconciliere, văd, poate, o recunoaștere publică a PSD, a faptului că au făcut o mare greşeală (…) şi a da o șansă unui eşalon doi, care e mai proaspăt”.

Liberalul a adăugat că o asemenea evoluție ar presupune și „o schimbare a conducerii domniilor lor”, dar a subliniat că nu dorește să meargă mai departe cu speculațiile.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a comentat și posibilitatea unei înscrieri în PNL, după ce numele său a fost vehiculat în spațiul public.

Dragoș Pîslaru a precizat că nu a primit o invitație oficială și că, în prezent, își menține sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

„Dacă va fi ceva să se întâmple, cu siguranţă fie domnia sa va anunța, fie eu, dar deocamdată nu avem vreo evoluţie pe acest subiect”, a spus acesta.

Amintim că miercuri, 6 mai, Dragoș Pîslaru a afirmat că singura soluție pentru ieșirea din actuala criză politică este ca PSD să își asume formarea unui nou guvern, după ce a generat căderea Executivului prin moțiunea de cenzură adoptată în Parlament.