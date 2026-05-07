Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
PNL ar putea schimba direcția, crede Alina Gorghiu. Ce spune despre varianta Predoiu premier

Deputata liberală Alina Gorghiu consideră că hotărârea PNL de a se retrage în opoziție a fost luată mult prea rapid și fără consultări suficiente în interiorul partidului. Parlamentara a subliniat că doar liberalii pot decide asupra propriilor direcții politice și că discuțiile interne ar fi trebuit să fie mai ample înainte de votul care a schimbat poziționarea partidului.

Gorghiu nu exclude o eventuală schimbare de direcție. FOTO FB Alina Gorghiu

Deciziile interne ale PNL pot fi schimbate doar de PNL. Oricine altcineva ne-ar sugera să facem ceva în interior partidului poate fi la nivel de dorință, de propunere de pe margine, dar singurii care pot să decidă cu privire la partid suntem noi. Decizia de intrare în opoziție a fost foarte repede luată, poate nu a fost suficientă consultare. Eu m-am consultat cu primarii, am spus în ședință”, a afirmat Gorghiu, joi la Parlament, potrivit Agerpres.

Liberala a explicat că votul de marți, când 281 de parlamentari au susținut moțiunea de cenzură împotriva premierului liberal, a fost un moment care a obligat partidul să reacționeze.

În opinia sa, Partidul Național Liberal nu putea rămâne pasiv în fața unei astfel de acțiuni politice.

„Însă, înțelegeți de ce s-a luat această decizie prin vot săptămâna aceasta, mai exact alaltăieri, pentru că nu poţi să stai să te uiţi cum 281 de parlamentari, în frunte cu parlamentarii PSD, decid să-ţi schimbe premierul, care este președinte al partidului, prin moțiunea de centură şi tu să stai să te uiţi fără să ai nicio reacţie de respingere a tipului acesta de comportament. Deci, am avut o reacţie de delimitare de agresiunea PSD, de delimitare de acest moment care ne marchează şi nu doar pe noi ca PNL, ci uitaţi-vă în ce blocaj este țara”, a explicat Gorghiu..

Chiar dacă PNL a votat pentru opoziție, Gorghiu nu exclude o eventuală schimbare de direcție, amintind că astfel de situații au existat în toate formațiunile politice.

„În PNL au fost decizii care au schimbat o decizie anterioară şi asta s-a întâmplat în toate partidele politice de pe scena politică atunci când s-a găsit o direcție mai bună, un scenariu mai sănătos”, a spus deputata, adăugând că orice reconsiderare aparține exclusiv conducerii liberale.

Alina Gorghiu consideră că tensiunile politice au atins un nivel ridicat și că ar fi nevoie de o perioadă de calm pentru a găsi o soluție la blocajul actual.

„Ziua de marți ne-a încrâncenat pe toţi foarte tare şi mi-aş dori să lăsăm lucrurile să se așeze şi să vedem care este calea de deblocare - şi, da, am votat cu toţii să intrăm în opoziție acum pentru a ne delimita în mod ferm de de PSD -, dar orice om politic sănătos la cap se gândeşte cum iese din impasul ăsta, cu toţii trebuie să ne gândim”, a spus ea, avertizând că țara se confruntă cu probleme economice și cu riscul prelungirii perioadei de interimat.

„Nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că e marionetă”

Întrebată despre posibilitatea ca PNL să propună un alt premier, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu a respins ideea unei astfel de discuții în acest moment:

„În Partidul Naţional Liberal, câtă vreme ai un premier în funcţie, nu discuţi despre un viitor premier. Statutul prevede că mandatul este dat de Biroul Naţional”.

Parlamentara PNL a respins și etichetele potrivit cărora un eventual premier liberal ar fi „marionetă”, ceea a a părut o aluzie la afirmațiile recente ale lui Ilie Bolojan.

„Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinți premieri, de exemplu, dacă Emil Boc ar ocupa de funcția de premier peste doi ani, şapte ani, ar fi marionetă. Nici despre domnul Predoiu nu pot să spun că e marionetă”, a afirmat Alina Gorghiu.

Referitor la scenariile vehiculate în partid, inclusiv o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan, ea spune că astfel de discuții sunt premature, deși nu imposibile. „Dar putem să avansăm scenarii. Eu mi-aş dori, ca o opinie personală, nu angajează partidul, dar mi-aş dori să văd un premier liberal într-un guvern liberal care să gestioneze toate problemele acestei ţări”, a declarat deputata, amintind că Bolojan a avut unanimitatea Biroului Politic Național atunci când a propus intrarea în opoziție.

„Cel care are pe umeri responsabilitate acum este Nicuşor Dan”

Alina Gorghiu consideră că formarea unei majorități pro-occidentale fără PSD este imposibilă și că responsabilitatea desemnării unui premier revine președintelui.

„Cel care are pe umeri responsabilitate acum este Nicuşor Dan, pentru că doar dacă nu citeşti Constituția poţi să spui altceva. Presiunea mare este acum pe umerii preşedintelui, care trebuie să facă consultările şi să încerce să vină cu o propunere de premier, care, la rândul lui, să poată să degajeze o majoritate parlamentară”, a spus Gorghiu.

„În momentul în care ai lăsat culoar AUR, direct sau indirect, la guvernare, ai o mare problemă”

Liberala avertizat asupra riscului ca tensiunile politice să ofere spațiu de manevră extremei drepte.

„În momentul în care ai lăsat culoar AUR, direct sau indirect, la guvernare, ai o mare problemă. Şi am discutat în interior foarte mult pe subiectul ăsta”, a adăugat Gorghiu.

