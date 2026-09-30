Cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts Amherst au descoperit că pasărea-clopot cu gât golaș și seriema cu picioare roșii sunt cele mai zgomotoase păsări, cântecele lor atingând amplitudini de peste 120 de decibeli.

„Cea mai apropiată comparaţie cu sunetele din viaţa de zi cu zi ar fi un ciocan pneumatic”, a declarat pentru CNN coautorul studiului şi biologul evoluţionist João C.T. Menezes, potrivit News.ro.

El a desfăşurat cercetarea în cadrul tezei sale de doctorat, alături de fostul său mentor, profesorul de biologie Jeff Podos.

Strigătul păsării-clopot cu gât golaș a fost înregistrat la 122,4 decibeli atunci când a fost măsurat de la o distanţă standardizată de 1 metru, calculat ca medie pe un interval de 20 de milisecunde. Presiunea acustică este de 800 de ori mai mare decât cea a celei mai silenţioase specii pe care au înregistrat-o, colibriul cu gâtul întunecat, al cărei strigăt atinge 64,1 decibeli, potrivit studiului.

Nu există o singură „cea mai zgomotoasă pasăre”, deoarece rezultatul depinde de modul în care este măsurat volumul.

Pasărea-clopot cu gât golaș a atins cel mai puternic strigăt, aproape 131 de decibeli, în timp ce seriema cu picioare roșii a avut cea mai mare medie a celor mai puternice strigăte, cu aproximativ 121 de decibeli.

Cântecele puternice au fost identificate după ce cercetătorii au măsurat vocalizările a 123 de specii de păsări din Massachusetts şi Brazilia, între decembrie 2018 şi ianuarie 2025.

Cântecele a 113 dintre aceste specii nu fuseseră înregistrate niciodată până atunci, potrivit unui comunicat al universităţii.

Măsurarea volumului cântecelor păsărilor este dificilă, deoarece cercetătorii trebuie să cunoască exact distanța dintre ei și pasăre. Folosind telemetre cu laser, autorii studiului au putut măsura simultan distanța și intensitatea sunetelor.

După eliminarea zgomotului de fond și corectarea distanței, cercetătorii au constatat că păsările mai mari și cele cu ciocul mai larg tind să cânte mai tare.

Cercetătorii consideră că acest lucru se datorează faptului că „păsările mai mari au muşchi mai voluminoşi, capabili să creeze presiuni interne mai mari, care, în cele din urmă, generează sunete mai puternice”, a spus Menezes, „iar ciocurile mai largi permit radierea unei cantităţi mai mari de energie în mediul înconjurător”.

Cercetătorii spun că unele păsări pot fi mai zgomotoase decât animale mult mai mari, precum elefanții, leii sau bizonii, însă mecanismul care le permite să producă sunete atât de puternice nu este încă pe deplin înțeles.