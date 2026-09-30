Un agent de pază a băut o sticlă cu apă din supermarketul unde lucra și a fost concediat. Ce au decis judecătorii

Un agent de pază a fost concediat pentru că a băut o sticlă cu apă din supermarketul unde lucra. Incidentul s-a produs în Italia. Cazul a ajuns în instanță, iar judecătorul a luat o decizie surprinzătoare.

Bărbatul a luat o sticlă cu apă fără să o plătească Foto: Shutterstock

Cazul a avut loc în Lecco, unde bărbatul lucra ca agent într-un centru comercial. Acesta era angajat al unei companii care asigura serviciile de securitate și lucra în ture.

În decembrie 2025, angajatorul a decis să îl concedieze pentru „motive întemeiate”. Angajatorul a susținut că angajatul a consumat o sticlă cu apă de la barul centrului comercial fără să o achite.

Fostul angajat a contestat decizia în instanță, iar judecătorul din cadrul instanței civile din Lecco i-a dat câștig de cauză. Magistratul a apreciat că fapta nu justifica o măsură atât de severă precum concedierea, potrivit Mediafax.

Instanța a considerat tratamentul aplicat angajatului disproporționat și a stabilit plata unor despăgubiri echivalente cu 12 luni de salariu.

În decizia judecătorului a cântărit și faptul că barmanul de la localul respectiv nu a solicitat despăgubiri pentru produsul consumat de angajat.

Decizia a produs o dezbatere publică readucând în atenție diferența dintre o abatere disciplinară și sancțiunea aplicate pentru aceasta.