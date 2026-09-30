Aeroportul din Berlin, primul din Germania dotat cu un sistem de detecție a dronelor

Aeroportul Brandenburg din Berlin (BER) va fi primul din Germania dotat cu un sistem de detecție a dronelor. Decizia vine după o serie de incidente în care au fost raportate drone în apropierea aeroporturilor germane.

Aeroportul Brandenburg din Berlin (BER) Foto: Wikipedia

„Luăm foarte în serios ameninţările reprezentate de drone în jurul aeroporturilor”, a declarat marţi seară, 29 septembrie, ministrul transporturilor, Steffen Bilger, pe aeroportul Brandenburg, scrie Agerpres.

Ministrul a subliniat necesitatea dotării rapide a aeroporturilor internaționale din Germania cu sisteme de detectare a dronelor, după mai multe incidente de acest tip. Ministerul a anunțat că și alte aeroporturi vor primi sisteme similare în cursul anului.

În prima jumătate a anului, BER a avut cele mai multe semnalări de drone dintre aeroporturile germane.

Turnul de control al aeroportului a înregistrat 28 astfel de semnalări în primele şase luni ale anului, potrivit datelor furnizate de Autoritatea germană de control al traficului aerian.

Este un număr mai mare chiar decât cel înregistrat la aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania.

Cel mai recent incident a avut loc pe 23 septembrie, când spațiul aerian de deasupra Aeroportului Berlin-Brandenburg a fost închis temporar după ce o dronă a fost observată pe una dintre piste.

Drona a fost observată în jurul orei 20.00, ora locală, pe pista nordică a aeroportului. La câteva minute după semnalarea acesteia, spațiul aerian a fost închis, iar operațiunile de zbor au fost suspendate pentru cel puțin 45 de minute.

Mai multe aeronave au fost redirecționate către Aeroportul din Dresda în timpul incidentului. Spațiul aerian a fost redeschis la ora 21.05, însă traficul aerian a revenit treptat la normal, fiind raportate întârzieri.