Miza strategică a preluării Șantierului Naval Mangalia de către Rheinmetall. Ce urmărește Guvernul

Guvernul României salută achiziția Șantierului Naval Mangalia de către compania germană Rheinmetall și consideră că relansarea acestuia este importantă atât pentru industria națională de apărare, cât și pentru securitatea României la Marea Neagră. Investiția ar urma să permită reluarea activității, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea șantierului ca centru de construcții navale militare.

Rheinmetall a cumpărat Șantierul naval Damen Mangalia Foto: arhivă

Preluarea Damen Shipyards Mangalia vine după o perioadă îndelungată de dificultăți financiare, care a culminat cu falimentul șantierului și disponibilizarea a aproape 1.000 de angajați. Guvernul susține că investițiile planificate pot oferi o nouă perspectivă unuia dintre cele mai importante obiective industriale ale României.

Investiții în industria de apărare, prin programul SAFE

Potrivit Guvernului, achiziția este rezultatul negocierilor desfășurate în cadrul programului european SAFE, prin care România urmărește să finanțeze proiecte de apărare și să dezvolte, în paralel, capacitățile industriale naționale.

Executivul afirmă că a condiționat implementarea achizițiilor militare de la Rheinmetall de asumarea unor investiții în industria românească de apărare, inclusiv pentru revitalizarea Șantierului Naval Mangalia.

Obiectivul este ca fondurile destinate înzestrării Armatei să contribuie și la dezvoltarea economiei naționale, prin crearea de locuri de muncă, transfer de tehnologie și consolidarea capacității României de a produce echipamente militare pe plan local.

Miza strategică a șantierului de la Marea Neagră

Relansarea șantierului are și o componentă strategică, în contextul importanței crescute a securității la Marea Neagră. Dezvoltarea capacităților de construcție a navelor militare ar putea contribui la consolidarea industriei naționale de apărare și la întărirea rolului României pe flancul estic al NATO.

Guvernul își propune ca proiectul să transforme șantierul într-unul dintre principalele centre europene de construcții navale militare. Atingerea acestui obiectiv va depinde însă de investițiile realizate, de reluarea efectivă a activității și de capacitatea companiei de a atrage și păstra personal calificat.

Șantierul Naval Mangalia a fost vândut cu peste 138 de milioane de euro

Vineri, 9 octombrie 2026, Șantierul Naval Mangalia a fost vândut în urma unei proceduri de licitație, la prețul de 138.034.320,47 de euro, fără TVA, potrivit CITR, lichidatorul judiciar al companiei. Câștigătoarea licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Tranzacția deschide calea pentru o posibilă relansare a șantierului, însă repornirea activității și materializarea planurilor de dezvoltare vor depinde de investițiile care vor fi făcute și de modul în care noul proprietar va pune în aplicare proiectele anunțate.