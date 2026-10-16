Diana Stoica, reclamată pentru un mesaj cu tentă homofobă. PSD cere intervenția Comisiei de disciplină

Deputata USR Diana Stoica este vizată de o posibilă procedură disciplinară, după ce a distribuit pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților un mesaj controversat despre reprezentarea femeilor și a persoanelor gay în Guvernul României. Deputatul PSD Florin Manole a cerut ca parlamentara să fie chemată la Comisia de disciplină pentru a explica situația.

Diana Stoica, deputată USR, ar putea ajunge în fața Comisiei de disciplină. Foto: Facebook / Diana Stoica

Mesajul a stârnit reacții în rândul parlamentarilor, fiind criticat pentru limbajul considerat homofob. Nu este clar, deocamdată, dacă Diana Stoica a redactat textul sau doar l-a redistribuit, existând informații potrivit cărora acesta ar fi fost scris inițial de Cătălin Drulă.

Comentariul a apărut pe grupul de WhatsApp al comisiei după ce membrii acesteia distribuiseră documente referitoare la organizarea activității parlamentare, programul de guvernare și repartizarea comisiilor, notează publicația Gândul.

„Nu că vreau să spun dar zic: De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”, a transmis Diana Stoica, potrivit mesajului apărut în spațiul public.

Foto: Gandul

Nu există informații certe care să arate dacă mesajul a fost trimis intenționat sau din greșeală. De asemenea, captura de ecran nu stabilește cine a formulat inițial textul.

Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere din partea deputatei USR, însă aceasta nu a răspuns solicitării, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.

Situația a atras atenția și în contextul pozițiilor publice ale USR privind drepturile persoanelor LGBT și combaterea discriminării.

Deputatul PSD Florin Manole a confirmat că mesajul a fost vizibil și pentru alți membri ai grupului parlamentar. Acesta a criticat atât conținutul comentariului, cât și utilizarea canalelor oficiale de comunicare ale unei comisii parlamentare pentru astfel de mesaje.

„Acest mesaj este 100% autentic, în sensul că și colegii mei care sunt pe grupul Comisiei de afaceri europene au văzut asta. Deci nu e niciun dubiu. În al doilea rând, evident, este un mesaj grobian, homofob și nejustificat. Și, în al treilea rând, grupurile WhatsApp ale unei comisii parlamentare trebuie folosite pentru discuții despre organizare, despre subiectele care se dezbat în comisie, nu despre așa ceva. (…) Este o jignire la adresa oricui, este o dovadă de proastă calitate umană”, a declarat Florin Manole.

Social-democratul, nominalizat pentru portofoliul Muncii în viitorul Cabinet condus de Luca Niculescu, consideră că Diana Stoica trebuie să ofere explicații cu privire la împrejurările în care mesajul a fost distribuit.

Florin Manole a cerut sesizarea Comisiei de disciplină a Camerei Deputaților, astfel încât situația să fie analizată, iar parlamentara să poată explica modul în care comentariul a ajuns pe grupul de WhatsApp.

Deocamdată, nu au fost prezentate informații privind o eventuală sancțiune și nici o clarificare definitivă cu privire la autorul inițial al mesajului. O eventuală decizie disciplinară va depinde de analiza circumstanțelor în care acesta a fost distribuit.