Paleologu, mesaj dur pentru persoanele homofobe și rasiste: „Dan Tanasă nu e singurul dobitoc”

Profesor și fost ministru al Culturii, Theodor Paleologu s-a arătat revoltat de insultele pe care le primește zilnic, unele având „un caracter rasist și homofob, dar cu totul imaginar”.

În cadrul interviului pentru Digi FM, Paleologu a spus că persoanele cu un caracter rasist, homofob sau xenofob „trebuie numite așa cum sunt și tratate cu disprețul pe care îl merită”, adăugând că deputatul AUR Dan Tănasă nu este „singurul dobitoc”.

„Dan Tanasă nu e singurul dobitoc. Asemenea oameni trebuie numiți așa cum sunt, trebuie tratați cu disprețul pe care-l merită. E vorba de o armată de troglodiți, nu e numai el.

Primesc în fiecare zi zeci de insulte, amenințări și alte lucruri de genul ăsta, iar unele au un caracter rasist și homofob, dar cu totul imaginar. Nu sunt homosexual, dar mă tratează de homosexual niște troglodiți care au obsesii. De fapt, ei sunt bolnavi, au o imaginație bolnavă. Și mai sunt oamenii care mă tratează de grec, de fanariot și așa mai departe, iar… Nu sunt grec, am origini grecești. Și Constantin Brâncoveanu avea origini grecești, și Mihai Viteazul era fie 50%, fie 100% grec. (…)

Deci sunt imbecili pur și simplu. E vorba de o xenofobie a unor cretini”, a declarat Theodor Paleologu, pentru Digi FM.

Afirmația despre deputatul AUR vine în contextul declarațiilor controversate din ultima vreme, cea mai cunoscută fiind cea în care îi îndemna pe români să refuze comenzile dacă livratorii nu sunt români.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a transmis Tanasă.

Paleologu, despre femeia a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară

Paleologu a amintit de femeia agresată verbal în Cluj, pentru că vorbea în limba maghiară la telefon, subliniind că el poate vorbi în orice limbă, „fără să fiu insultat de niște cretini, de xenofobi, pentru că acea doamnă îmbrăcată bine era o proastă!”.

„Când cineva agresează verbal pe stradă, trebuie să i se dea replica așa acum se cuvine și trebuie să i se spună: «femeie ești proastă!»”, a continuat Paleologu.

Despre maghiarii care discriminează românii, profesorul a buliniat că „au și ei nebunii lor, în frunte cu politicieni de vază din Ungaria”.

„Aceste forme de xenofobie sunt, de fapt, semnul slăbiciunii și nu e patriotism câtuși de puțin. Ăsta nu e naționalism, asta e prostie, pur și simplu prostie, nimic altceva. Și e, de fapt, antipatriotism, că faci rău națiunii române”, a mai afirmat profesorul.

Theodor Paleologu a amintit în final și de nepalezul care a fost bătut până la comă: „Dacă, Doamne ferește!, moarte, cred că ar trebui să mergem cu toții la înmormântarea lui. Ar fi o chestiune de igientă națională”.