USR a depus vineri, 31 iulie, o plângere penală la Parchetul General, acuzând că un amendament inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei. Formațiunea solicită identificarea persoanei care a introdus textul în documentul oficial.

„USR a depus azi plângere penală: Un amendament care NU fusese inițiat, dezbătut sau votat a fost introdus fraudulos în raportul Comisiei juridice din Camera Deputaților”, a anunțat USR într-un mesaj postat pe Facebook.

Denunțul pentru fals intelectual a fost depus de lidera deputaților USR, Diana Stoica, și vizează un amendament care apare la poziția 193 din raportul Comisiei juridice asupra proiectului legislativ privind integritatea, act normativ care condiționează îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen-limită 31 august.

Potrivit USR, amendamentul este trecut la categoria „amendamente admise” și figurează ca fiind propus de Comisia juridică, deși nu ar fi fost niciodată supus procedurii de adoptare.

„Un articol a fost introdus pe sub mână, într-un document oficial al Camerei Deputaţilor, semnat în numele unei comisii care nu l-a văzut niciodată şi în mod cert nu l-a votat. Am depus plângere penală ca să aflăm cine l-a pus acolo. Nu cred în articole care se scriu singure”, a explicat Diana Stoica.

USR spune că amendamentul nu a existat în documentele de lucru

USR susține că textul respectiv nu s-a regăsit în documentația distribuită membrilor Comisiei juridice în ședințele din 27 și 28 iulie, nu a fost discutat și nici supus votului.

Diana Stoica afirmă că situația nu poate fi explicată printr-o simplă eroare tehnică sau administrativă.

„O eroare materială e atunci când scrii 2025 în loc de 2026 sau când încurci două poziţii în tabel. Aici a apărut un alineat întreg, scris juridic corect, cu termen de execuţie de 30 de zile în el. Nu se greşeşte aşa. Şi mai e ceva: dacă amendamentul ar fi fost depus de cineva, discutat în comisie şi respins, iar în raport ar fi apărut din greşeală ca admis, aia înseamnă eroare, o recunoşteam ca atare şi mergeam mai departe. Dar acest text nu există nicăieri înainte de raport. Nu e depus de nimeni, nu e semnat de nimeni, nu e motivat de nimeni. A apărut direct la pagina 79, gata făcut, cu numele comisiei pe el, pus în faţa parlamentarilor pentru a fi votat”, a subliniat lidera deputaților USR.

În plângerea transmisă procurorilor, USR solicită începerea urmăririi penale

„pentru fapta săvârșită” (nr. in rem ) și conservarea documentelor și înregistrărilor relevante, inclusiv versiunile succesive ale raportului, registrul amendamentelor, procesele-verbale, stenogramele, înregistrările audio-video și evidențele voturilor din ședințele Comisiei juridice desfășurate între 27 și 29 iulie.

Legea ANI, redepusă în Parlament

USR a anunțat că a redepus proiectul de lege privind integritatea împreună cu PNL, fără amendamentul contestat.

„Într-o democraţie, adversarii politici nu se scot din mandat prin schimbarea legii. Am redepus legea ANI, alături de partenerii din PNL, fără amendamentul neconstituţional, dat cu dedicaţie pentru eliminarea lui Dominic Fritz”, a afirmat Diana Stoica.

Amintim că joi, USR a acuzat PSD că a introdus în proiect amendamente „cu dedicație”, despre care susține că îl vizau direct pe președintele partidului, Dominic Fritz.

Proiectul de lege privind modificarea actelor normative din domeniul integrității, aflat la vot final în Senat, a fost în cele din urmă respins în plen.