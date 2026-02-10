Diana Șoșoacă, invitată în Parlamentul European pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale

Diana Șoșoacă, liderul S.O.S. România, este invitată la Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European pe 24 februarie și apoi pe 24 martie pentru a fi audiată în cazul ridicării imunității sale.

Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea lua decizia de a recomanda ridicarea imunității la timp pentru un vot în plen în luna aprilie, susțin surse europarlamentare, potrivit Agerpres.

În octombrie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, oficial, că instituția a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a declarat preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, joi.

Afirmațiile vin după ce ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost cerută în 23 septembrie de Parchetul General. Procurorii români o acuză pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni.

Ancheta vizează inclusiv participarea Dianei Șoșoacă, la finalul lui noiembrie 2024, la comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea-Codreanu, la Tâncăbești, unde a transmis live pe rețelele sociale mesaje elogioase.

Cererea privind imunitatea este analizată de Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European, unde deputatul vizat poate oferi explicații și documente, fără a participa la dezbateri, în afara audierii.

Diana Iovanovici-Șoșoacă este așteptată la audieri pe 24 februarie și 24 martie, iar dacă nu se prezintă, Comisia JURI poate decide fără audierea sa, urmând ca votul final în plenul PE să aibă loc, posibil, în aprilie.

Acuzațiile aduse liderului S.O.S. România

Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

Potrivit Parchetului General, este vorba despre:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.