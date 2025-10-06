Diana Șoșoacă, așteptată la Parchetul General. Europarlamentara refuză audierea, procurorul cere ridicarea imunității

Diana Șoșoacă este așteptată luni, 6 octombrie, la Parchetul General, unde este urmărită penal pentru patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și pentru promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite.

Nu este pentru prima dată când președinta partidului SOS este citată de procurori. La termenele anterioare, Șoșoacă a refuzat să se prezinte, invocând faptul că se afla în afara țării și că avocatul său nu putea participa.

Într-un mesaj public, europarlamentara a acuzat „presiuni și abuzuri” din partea instituțiilor statului și a susținut că dosarul are motivații politice.

„Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România!”, a declarat Șoșoacă.

Aceasta a transmis și un mesaj direct către procurori, acuzându-i că încearcă să o reducă la tăcere și avertizând că va denunța public presupusele abuzuri.

Provocare pentru procurorul general

Șoșoacă a mers mai departe și l-a provocat pe procurorul general al României, Alex Florența, la o dezbatere televizată. Ea l-a invitat să participe la o emisiune organizată pe canalul său online, în care să discute despre legislația privind xenofobia, antisemitismul și fascismul.

„Aveți termen până duminică 05.10.2025, la 20:00, să dați curs invitației sau să arătați, prin refuzul dumneavoastră, că vă temeți de o femeie și că vă poziționați împotriva democrației, respingând liberul schimb de idei”, a transmis Șoșoacă.

Reacția procurorului general la neprezentarea Dianei Șoșoacă

La rândul său, procurorul general Alex Florența a confirmat la Digi24 că Șoșoacă nu s-a prezentat la audieri, motivând că se află la Bruxelles. Acesta a precizat că Parchetul General a înaintat deja o solicitare către președinta Parlamentului European pentru ridicarea imunității parlamentare a europarlamentarei.

„Persoana citată de către noi a prezentat un argument pentru neprezența de astăzi, în sensul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea la o altă dată. Acest lucru nu ne împiedică însă în derularea celorlalte proceduri necesare, în speță ridicare imunității parlamentare”, a explicat Alex Florența.