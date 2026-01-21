Diana Șoșoacă, vehementă după ce George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda sub drapel american: „Rușinos și iresponsabil”

Diana Șoșoacă, prin partidul S.O.S. România, îl critică dur pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a participat la un eveniment în SUA, unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american, gest pe care îl consideră „rușinos și iresponsabil”.

S.O.S. România susține că acțiunea liderului AUR depășește orice formă de glumă politică și afectează imaginea României în plan internațional. Formațiunea afirmă că gestul lui George Simion, aflat pe teritoriul Statelor Unite, nu poate fi tratat ca folclor politic și reprezintă un act de dispreț față de normele internaționale și față de principiul suveranității statelor.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconștiență geopolitică și de dispreț față de principiile fundamentale ale dreptului internațional, precum și față de suveranitatea și independența statelor”, se arată în comunicatul partidului.

Șoșoacă subliniază că liderul AUR s-ar fi îndepărtat complet de ideea de suveranism.

„Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată”, precizează șefa partidului.

În actualul context internațional tensionat, un parlamentar român și fost candidat la Președinția României „nu ar trebui să participe la acțiuni care pot fi interpretate ca propagandă străină”, se mai arată în comunicat. „Un parlamentar și președinte de partid politic român, fost candidat la Președinția României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocurile unora care încalcă orice norme internaționale”.

Formațiunea mai atrage atenția că astfel de gesturi „compromit poziția României pe plan extern și transmit mesaje periculoase. A te juca simbolic cu teritoriile altor state, sub drapel străin, în contextul în care acel stat este amenințat cu cotropirea, înseamnă a sfida ordinea internațională, a batjocori ideea de suveranitate și a compromite imaginea României pe plan extern”.

„Asemenea gesturi nu sunt simple episoade de imagine și pot fi interpretate drept servilism politic și lipsă totală de demnitate națională, dar și atac asupra suveranității altor state”, afirmă S.O.S. România.

În final, partidul condus de Diana Șoșoacă cere delimitarea publică de astfel de comportamente și reafirmă poziția sa privind politica externă: „România nu este de vânzare, nu este de tăiat pe torturi și nu va accepta niciodată să fie reprezentată de politicieni care confundă politica externă cu circul mediatic”.