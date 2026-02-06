search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte

0
0
Publicat:

Extrema dreaptă a transformat această bluză cu mâneci evazate și broderii colorate într-un emblema naționalistă, scrie Le Monde. O sursă de mândrie culturală după Revoluția din 1989 din România, ia se află acum în centrul unei confiscări politice.

Ia românescă a fost sursă de inspirație pentru marile case de modă. FOTO: La blouse roumaine
Ia românescă a fost sursă de inspirație pentru marile case de modă. FOTO: La blouse roumaine

Publicația „Le Monde” analizează modul în care ia românească făcută celebră de Henri Matisse, purtată de staruri precum Brigitte Bardot și Jane Birkin și ulterior ridicată la rang de simbol de Yves Saint Laurent, s-a transformat dintr-o operă de artă într-un simbol politic.

„În România, ea a fost transmisă din generație în generație, păstrată cu grijă, împăturită într-un colț al dulapului. Mașinile de spălat au chiar un program special pentru „ie” – pronunțată „ii-e”, din latinul linea, care înseamnă „fir de in”. În 2022, UNESCO a înscris „arta cămășii tradiționale cu broderie pe umăr – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Totuși, în ultimii ani, purtarea ei cu mândrie a devenit problematică pentru unii români”, scrie publicația franceză.

În timp ce, în Ucraina vecină, bluza tradițională, vyshyvanka, a devenit un simbol cultural emblematic care îi diferențiază pe ucraineni de agresorii lor ruși, echivalentul românesc este acum asociat cu extrema dreaptă, arată sursa citată.

Această mișcare politică, susținută de 40% dintre alegători, potrivit celor mai recente sondaje, a transformat ia într-un simbol al politicilor naționaliste și identitare. Eurodeputata de extremă dreaptă, exuberanta Diana Șoșoacă, o poartă la aproape fiecare apariție publică, scrie Le Monde.

Această schimbare este deplânsă de Andreea Tănăsescu, care a fondat în 2012 pagina de Facebook „La Blouse Roumaine” („Ia Românească”), o platformă de referință pentru promovarea meșteșugului românesc, care a colaborat cu casa Fragonard în 2021. „Au existat întotdeauna aproprieri politice, dar ele au venit și au trecut, iar ia a rămas”, spune ea. Tănăsescu a moștenit la rândul ei o ie de la bunica sa, care nu a îndrăznit să o poarte la începutul regimului comunist, când oamenii de la țară, ca ea, ajungeau la oraș, mai ales pentru a lucra în fabrici. „Bluza era văzută fie ca o haină țărănească, fie ca una aristocratică, așa că era respinsă”, explică ea. Mai târziu însă, veșmântul a fost ridicat la rang de simbol identitar de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu.

Fiecare teritoriu sau sat are propria ie

Această viziune asupra bluzei țărănești ca atribut al „românității” a apărut cu adevărat odată cu nașterea României moderne, în secolul al XIX-lea.

Ea a fost adoptată de elitele intelectuale și aristocratice „pentru a se distinge de lumile bizantină și otomană, dar și de Europa Occidentală”, explică Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României (MNAR).

Citește și: Louis Vuitton retrage de pe piață bluza inspirată din ia românească: „A fost o greșeală involuntară”

În realitate, „elitele se îmbrăcau așa cum se îmbrăcau la Paris”, subliniază el. Muzeul prezintă, până pe 8 februarie, o expoziție care urmărește reprezentarea identitară a iei în artă, culminând cu La Blouse roumaine de Matisse, o pictură împrumutată generos de Centrul Pompidou din Paris.

Kessler, de origine germană și română, a moștenit și el ii de la strămoșii săi din regiunea Olteniei. Ideea acestei expoziții i-a venit după ce a observat asocierea iei cu mișcările naționaliste. Curatorul consideră că aceste legături dintre ie și identitatea românească sunt în mare parte „mitologizate”.

El subliniază că, în România, fiecare teritoriu sau sat are propria ie, nu una care să reprezinte întreaga țară. Mai mult, minoritățile ucraineană, maghiară și bulgară au și ele propriile bluze. În opinia sa, acest veșmânt ține mai degrabă „de o identitate culturală regională – mai precis de cea a Europei Centrale și de Est”.

În mod tradițional, femeile țărănci își petreceau iarna brodându-și iile, adăugând motive personale înainte de a le purta primăvara. Ele se adunau la șezători, întâlniri din serile de iarnă, unde cântau și lucrau cu in, cânepă sau bumbac pentru a crea haina, apoi adăugau broderiile în secret, acasă. După o perioadă de dezinteres față de îmbrăcămintea tradițională, în urma Revoluției din 1989 și a deschiderii către Occident, ia și-a recăpătat statutul de sursă de mândrie culturală, în special în rândul diasporei românești, care numără între patru și cinci milioane de persoane”, scrie Le Monde.

Copiată de marile branduri de lux

„Creează o legătură între comunități și între generații”, spune Tănăsescu. Șezătorile, unde oamenii pot învăța broderia, au apărut online și în orașe din Europa Occidentală cu comunități românești numeroase, precum Nantes și Nisa. Datorită sinergiei create în jurul platformei „La Blouse Roumaine”, a fost instituită o „Zi Universală a Iei”, sărbătorită în fiecare an pe 24 iunie, dată care coincide atât cu Sărbătoarea Sfântului Ioan în Franța, cât și cu celebrarea Sânzienelor, zâne binevoitoare din mitologia românească.

În ciuda acestui entuziasm și a aproprierii politice continue, meșteșugul tradițional este în declin, fiind înlocuit de produse fabricate în masă în China, în timp ce marile branduri de lux copiază iile fără a le recunoaște originea.

Prin intermediul platformei „La Blouse Roumaine”, Tănăsescu a lansat campanii de amploare pentru a atrage atenția asupra unor astfel de branduri, precum Louis Vuitton în 2024, care a copiat o ie specifică unui sat românesc. Grupul LVMH a răspuns retrăgând produsul de pe site-ul său.

Tănăsescu speră ca într-o zi meșteșugul românesc să fie mai bine protejat și susținut sau chiar să existe colaborări echitabile cu designerii, pentru a-l ajuta să dăinuie. Contrar reprezentării naționaliste care ar îngheța acest veșmânt în timp, ea vede ia ca pe o haină în continuă evoluție, un fir care leagă trecutul, prezentul și viitorul. „Deși există o anumită structură care trebuie respectată, cu modele și culori variind de la sat la sat sau de la o regiune la alta, „procesul de realizare este foarte creativ și unic pentru fiecare persoană”, subliniază ea. O persoană sau o comunitate „poate adăuga un motiv, un element care spune ceva despre propria poveste”, afirmă ea. Aceasta este, pentru ea, „adevărata frumusețe” a iei”, concluzionează articolul din Le Monde. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
stirileprotv.ro
image
Mașina lui IOHANNIS, scoasă la vânzare! Cât te costă să deții Audi-ul fostului președinte
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
fanatik.ro
image
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
libertatea.ro
image
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Declarația Unică 212 în 2026: cum se completează și care sunt termenele stabilite de ANAF
playtech.ro
image
Gigi Becali surprinde după FCSB – Botoșani 2-1. El este jucătorul căruia i-a dublat pe loc salariul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-au suportat, dar acum sunt cele mai bune prietene: "Am crezut că e o nenorocită!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Este fără număr, ofertă premium pe piaţa muncii, nu ai nevoie nici de CV, te angajează pe loc cu salariu de ministru
romaniatv.net
image
Se dau 50.000 de euro. Cum poți obține fondurile de la AFIR
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?