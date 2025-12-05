search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Alegeri Primăria București 2025
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta SOS România, a susținut un discurs-maraton în care a atacat dur partidele mari, candidatul AUR Anca Alexandrescu și pe liderul AUR George Simion, acuzând „manipularea votului”, „înțelegeri subterane” și „distrugerea mișcării suveraniste”. Intervenția sa, plină de insulte și expresii injurioase, a stârnit controverse în spațiul politic și mediatic.

Diana Șoșoacă atacă vehement „farsa electorală din Capitală FOTO: Mediafax/ Andreea Alexandru

Șoșoacă a început prin a contesta legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „În plenul reunit duminică, dacă vă puteți închipui, când sunt alegerile la Primăria București, pentru că PSD-ul și-a aranjat, are vreo 3–4 candidați ai lui, inclusiv madama care face pe suveranista, să vă fie clar, niciun suveranist nu candidează la aceste mizerii de alegeri care sunt neconstituționale și nelegale. Cine candidează îl recunoaște pe Nicușor Dan ca președinte și recunoaște alegerile prezidențiale ca fiind constituționale”.

Eurodeputata a criticat-o dur pe Anca Alexandrescu: „Ștoarfele astea care candidează, inclusiv madama asta șobolAnca, care, apropo, se dă mare prietenă cu Georgescu, să m***ă m*-t*, fă! — păi nu erai tu pe lângă toți pesediștii și nu ai recunoscut câte pile ai avut datorită lui tac-tu? Păi nu l-ai înjurat tu pe Georgescu și nu tu ești cea care ai depus plângere penală împotriva lui, făcându-l legionar?“

Alexandrescu, asociată cu „sistemul”

Șoșoacă a continuat cu atacuri la adresa Ancăi Georgescu, pe care a acuzat-o că ar fi „atacat istoria reală a României”: „Tu crezi că eu uit? Bă, pot eu să am ce am de împărțit cu Georgescu, dar ceea ce ai făcut tu… Ești nenorocita care ai solicitat Parchetului General să fie anchetați toți cei care vorbim de istoria României, de Mișcarea Legionară, de Corneliu Zelea Codreanu ca istorie. Tu ești cea care i-ai depus plângere penală lui Georgescu. Și apoi Parchetul General a venit și împotriva mea și împotriva tuturor celorlalți!

Eurodeputata a acuzat-o pe Alexandrescu că ar fi parte a sistemului: „Tu ești nenorocita, omul sistemului, jegul ordinar care faci pe jurnalista, ca și celelalte jurnaliste împuțite, care sunteți plătite să vă bateți joc și să interziceți oamenilor adevărați și corecți să apară la televizor”.

Finanțări politice și colaborare cu serviciile

Șoșoacă a afirmat că Alexandrescu ar fi transmis informații către instituțiile statului și ar fi participat la „aranjamente” politice: „Voi sunteți cei care, jigodiilor, ați luat bani încontinuu să mințiți oamenii la alegeri. (...) Te faci prietenă cu Georgescu, când tu ai solicitat Parchetului General să-l bage la pușcărie și ai făcut plângere penală, nenorocită tu. Tu, cu toți nenorociții tăi de securiști, i-ai făcut plângere penală, ca să fie toți georgiștii loviți. Tu ești cea care l-ai dat în gât, cine l-a plătit, pentru că televiziunile de rahat, iRealitatea, erau plătite de peneliști să-l susțineți pe Georgescu și știai tot. Toate șmenurile sunt știute de la tine. Tu știai de Potra, tu l-ai dat în gât pe Potra. Bă, ți-am spus că nu o să tac”.

Critici la adresa AUR și liderului Simion

O parte importantă a discursului a vizat AUR și George Simion: „Și, apropo, toate rahaturile astea le-ai făcut împreună cu jegul de Simion, care a trădat toată mișcarea suveranistă, care l-a trădat și pe Georgescu, și cu bani, și cu toate astea ați făcut… să-l distrugeți și v-ați folosit de imaginea lui, bineînțeles preluată de la mine de cinci ori. Nu mai intrăm în discuții. Bă, dar să te dai prietenă cu un om de care ți-ai bătut joc și ai făcut plângere penală prin interpușii voștri de jurnaliști împuțiți, nenorociți, care mințiți tot timpul”.

Citește și: Scandal în tabăra suveraniștilor: Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă: „Este o pacientă veche a acestui spital”

Șoșoacă a acuzat AUR că ar beneficia de sprijinul unor structuri: „Bă, jegurilor pesediste împuțite, tot timpul ați fost cu PSD-ul, voi sunteți tot timpul și distrugeți absolut tot ce se întâmplă în țara asta. La Primăria București nu există niciun român candidat, niciun suveranist”.

Alegătorii și „bătaia de joc” electorală

Eurodeputata a atacat buletinele de vot și retragerea lui Teodorovici: „Domnule Teodorovici, te-am respectat ca om de finanțe, dar halul în care ai putut să joci pentru PSD te descalifică total; păcat de toate științele dumitale. Dar s-a ajuns să te retragi la ordinul SRI-ului și Mossadului și, da, ai candidat știind că nu ai nicio șansă. Dar atenție! Atenție ce vă spun: pentru că acum s-au publicat buletinele, el rămâne pe buletin și tot va capta niște voturi. Este efectiv bătaie de joc față de voi, românii, față de voi, cei care votați, față de voi, cei care plătiți taxe și impozite, cei care plătiți aceste alegeri cu 300 de milioane de euro, în timp ce românii mor de foame, în timp ce românii nu mai au apă, în timp ce românii nu au decât zdrențe ordinare în funcții de miniștri și ministre”.

Citește și: Șoșoacă, apariție la Alba Iulia pe „Treceți batalioane”. În mulţime a fost zărită şi Anamaria Gavrilă

Șoșoacă a criticat partidele mari și AUR: „Toți sunt împreună. O structură unitară împotriva poporului. Bă, nu vă e rușine, bă jegurilor care sunteți? Voi credeți că noi suntem proști? Bă, pe voi, pe SOS România, nu o să reușiți să ne băgați în rahaturi în vecii vecilor. Nici pe mine, că de-aia vreți să mă băgați pe la bulău, pe unde dracu vreți, pentru că dacă nu e Diana atentă și mai sunt câțiva parlamentari care sunt foarte atenți și de la noi din partid, din conducătorii de organizații, imediat suntem cu antenele: hopa, ce fac ăștia?”

Atac generalizat la toate partidele

Diana Șoșoacă a încheiat discursul cu un atac generalizat: „Deci, dacă câștigă o anumită țoapă sau un anumit jeg primăria: «mamă, ia uite, frate, ea e suveranista, el e suveranist». Dacă câștigă PSD-ul: «ia uite, suveraniștii ce de căcat sunt, nu au la nimic» etc. Bă, terminați, serviciilor împuțite, că ne-am săturat de voi; vă trebuie o mamă de bătaie să vă săturați”.

Declarațiile, marcate de retorică extrem de agresivă, acuzații grave și referiri repetate la implicarea serviciilor secrete, au stârnit reacții puternice în mediul politic și mediatic.

