Deputatul PNL Ionuț Stroe anunță că a lansat o petiție publică adresată președintelui Capitalei, Nicușor Dan, prin care solicită stoparea unei legi considerate discriminatorii și care afectează valoarea echipelor românești în funcție de cetățenia jucătorilor.

Stroe a transmis documentul oficial Președintelui României, semnat de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din țară.

„Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită! Printre alții, le mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că au semnat această petiție: Universitatea Craiova- Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova; CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte; Dinamo -Andrei Nicolescu, președinte; FCSB - Mihai Stoica, Președinte CA; Oțelul Galați -Cristian Munteanu, președinte; FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron FC Botoșani; Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar; CSM București - Iulian Pâslaru, director general; Cristi Balaj-fost arbitru internațional și președinte de club; Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager.Am solicitat atât oficial, dar și public Președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională”, a transmis Ionuț Stroe, pe FB.

„Această lege nu protejează sportul românesc”

Despre legea în discuție, deputatul Stroe afirmă că „nu protejează sportul românesc, ci îl slăbește și îl izolează internațional”.

„Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată. Petiția depusă la Cotroceni tratează deopotrivă aspecte juridice - constituționale și de drept european, dar și argumentele de natură sportivă pentru care o consider periculoasă și nepotrivită în sportul românesc. Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional. Prin această lege, singurul criteriu în performanță, valoarea individuală a sportivului, este înlocuit cu o decizie politică arbitrară materializată prin procente și cote de cetățenie”, a spus Stroe.

În opinia acestuia, pentru a se dezvolta, „sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică - nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor”.

„Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene”, a adăugat deputatul PNL Ionuț Stroe.