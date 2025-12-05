Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții. Pe ce locuri se află Bulgaria și Ungaria

Într-un nou studiu realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP) pe 2025, România ocupă locul 38 din 163 de țări — în scădere cu două poziţii faţă de anul precedent, în topul celor mai pașnice țări. În 2022 și 2023 România figura pe locul 35.

Scăderea cu două locuri față de 2024 sugerează o ușoară deteriorare a indicatorilor percepuți ca relevanți pentru pace și siguranță. În 2008, România se situa pe locul 20 în clasamentul celor mai pașnice țări, în următorii ani oscilând între locurile 22 și 30. Cel mai bun rezultat l-a obținut în 2020, când s-a clasat pe locul 17. Începând cu 2021, țara a înregistrat o degradare treptată a poziției, coborând constant până la locul 38 în 2025.

Islanda, Irlanda, Noua Zeelandă, Austria și Elveția sunt primele 5 cele mai pașnice țări din lume în 2025. Următoarele 5 locuri sunt ocupate de Singapore, Portugalia, Danemarca, Slovenia și Finlanda.

Bulgaria se află pe locul 29, Ungaria pe locul 17, Republica Moldova pe locul 66, iar Serbia pe locul 64.

Ucraina și Rusia ocupă ultimele două locuri din clasament (162 și 164), deasupra lor fiind Sudan (161), Republica Democrată Congo (160), Yemen (159) și Afganistan (158).

Produs de IEP, Indicele Păcii Globale (Global Peace Index - GPI) este principalul instrument de măsurare la nivel mondial a stării de pace globale.

Acest raport prezintă cea mai cuprinzătoare analiză bazată pe date realizată până în prezent cu privire la tendințele în materie de pace, valoarea economică a acesteia și modul în care pot fi dezvoltate societăți pașnice.

Indicele Păcii Globale acoperă 99,7% din populația lumii și este calculat folosind 23 de indicatori calitativi și cantitativi din surse de înaltă reputație, măsurând starea de pace pe trei domenii:

Nivelul de Siguranță și Securitate Societală,

Măsura Conflictului Intern și Internațional în Desfășurare,

Gradul de Militarizare.

Studiul de anul acesta dezvăluie un declin continuu al stării de pace la nivel global, cu mulți indicatori cheie care preced conflictele majore aflați la cel mai înalt nivel înregistrat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Creșterea numărului de decese cauzate de conflicte, accelerarea tensiunilor geopolitice și afirmarea puterilor mijlocii determină „Marea Fragmentare”, adică o reconfigurare fundamentală a ordinii globale.

Când această situație este combinată cu rivalitatea marilor puteri, cu tehnologiile de război asimetric și cu datoriile în creștere în economiile fragile, perspectiva unor noi conflicte este mare.

În prezent, există 59 de conflicte active la nivel de stat – cel mai mare număr de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, cu 152.000 de decese legate de conflicte înregistrate în 2024. Dintre acestea, 17 țări au înregistrat peste 1.000 de decese din cauza conflictelor interne în 2024, cel mai mare număr din 1999, și alte 18 țări care au înregistrat peste 100 de decese.