Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva sute de metri

O rachetă balistică intercontinentală rusă, prezentată de Kremlin drept una dintre cele mai avansate arme ale sale, s-a prăbușit la scurt timp după lansare, potrivit imaginilor și informațiilor apărute în mediul online. Incidentul, produs vineri, 28 noiembrie, ridică noi semne de întrebare privind programul de modernizare a forțelor nucleare ruse.

Racheta a fost lansată dintr-un siloz subteran din sudul Rusiei, în apropierea bazei aeriene Dombarovski, regiunea Orenburg, aproape de granița cu Kazahstanul. Testul ar fi trebuit să trimită încărcătura spre o zonă aflată la peste 6.500 de kilometri distanță. În schimb, înregistrările video publicate pe canalul Telegram MilitaryRussia.ru arată că racheta a deviat imediat după lansare, a pierdut altitudine și s-a prăbușit, formând o minge de foc vizibilă de la distanță.

Imaginile surprind și un nor dens, roșiatic, indicând arderea prematură a combustibilului hiperstoxic folosit de astfel de rachete — un amestec pe bază de hidrazină și tetroxid de azot. Fotografii din satelit ar arăta, de asemenea, un crater format în apropierea silozului.

Suspectată a fi racheta Sarmat

Analiști militari consideră că este probabil vorba despre un nou test al rachetei RS-28 Sarmat, componentă centrală a viitoarei triade nucleare ruse. Proiectată pentru o rază de acțiune de peste 18.000 de kilometri, Sarmat ar putea transporta până la zece focoase nucleare sau vehicule hipersonice manevrabile, conform datelor publicate de Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Până acum, însă, sistemul se confruntă cu numeroase dificultăți tehnice. Deși primul test major, din 2022, a fost anunțat ca fiind reușit, programul a înregistrat ulterior mai multe incidente, inclusiv o explozie în 2024 care ar fi avariat un siloz.

Tensiuni între ambițiile declarate și realitatea industrială

În declarațiile publice, președintele Vladimir Putin a descris Sarmat drept „o armă unică”, menită să ofere Rusiei o capacitate de descurajare fără precedent. Totuși, eșecurile repetate pun presiune pe planurile Moscovei de a înlocui treptat vechile rachete R-36M2, fabricate inițial în Ucraina.

„Dacă într-adevăr vorbim despre un nou eșec al Sarmat, consecințele ar putea afecta pe termen mediu capacitatea de descurajare a Rusiei”, a explicat Etienne Marcuz, expert în armamente la Fondation pour la Recherche Stratégique, citat de presa franceză. El subliniază că întreținerea rachetelor mai vechi este deja incertă, în condițiile în care cooperarea tehnică cu Ucraina s-a încheiat în 2014.

Pe fondul războiului din Ucraina, o parte semnificativă a resurselor industriale și militare ale Rusiei este direcționată către producția de muniție și echipamente convenționale, ceea ce limitează capacitatea Moscovei de a investi în programe strategice complexe.

Teste suplimentare planificate

Rusia dispune în continuare de rachete balistice intercontinentale operaționale, mai ușoare și capabile să transporte o singură ogivă. Moscova ar urma să testeze săptămâna viitoare racheta Yars, potrivit notificărilor aeriene publicate la 1 decembrie.

Luna trecută, președintele Putin declara că Sarmat va intra în faza de „teste de luptă” înainte de sfârșitul anului, iar integrarea în serviciul activ ar fi prevăzută pentru 2026. Dacă testul din 28 noiembrie a vizat într-adevăr acest sistem, autoritățile ruse ar putea fi nevoite să reconsidere calendarul și rolul pe care Sarmat îl va juca în strategia nucleară a Moscovei.