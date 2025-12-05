Video Capitala Ceceniei, zguduită de explozii. Drone ucrainene au lovit un bloc turn emblematic

Un atac cu dronă a vizat vineri capitala Ceceniei, lovind un zgârie-nori emblematic, relatează presa ucraineană.

În urma atacului s-a produs o explozie, care a avariat mai multe etaje superioare.

Clădirea face parte din complexul Groznîi City, un simbol al reconstrucției postbelice a Ceceniei, care găzduiește un număr de agenții guvernamentale regionale, printre care Consiliul de Securitate al Ceceniei, Ministerul Turismului, Camera de Audit, comisia electorală regională, dar și filiala locală a Ministerului Justiției și biroul de recepție al partidului Rusia Unită, printre altele.

Blocul-turn se află la câteva sute de metri de reședința lui Ramzan Kadîrov din centrul orașului Groznii, potrivit agenției de investigații Agentstvo.

Imagini cu urmările atacului au fost publicate pe canalul de Telegram al opoziției cecene NYISO, fiind preluate de canale ucrainene, dar și pro-ruse.

Explozia s-a produs la etajul 28 și a distrus fațada mai multor etaje.

Potrivit canalului ucrainean Exilenova+, blocurile-turn se află lângă sediul FSB din republica Cecenia, și ar fi putut fi ținta principală, însă e posibil ca drona să fi fost deviată, probabil de către bruiajul rus.

Atacul a avut loc în contextul în care agenția aviatică rusă Rosaviatsia a impus vineri restricții temporare de zbor pe aeroporturile din Groznîi, Vladikavkaz, Magas și Mineralnie Vodi, din pricina amenințării crescânde reprezentate de drone.

Atacul este cel mai recent dintr-un val în creștere de atacuri ucrainene în Cecenia. Pe 2 decembrie, drone ucrainene au lovit o bază FSB din districtul Acihoi Martan, provocând pagube însemnate.

În aceeași noapte, dronele ucrainene au lansat un atac asupra Gudermes, Cecenia. Potrivit mai multor canale Telegram, dronele au vizat un sediu al Regimentului Ahmat - o unitate a Gărzii Naționale a Rusiei compusă în mare parte din luptători ceceni și subordonată direct liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov.