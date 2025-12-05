search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Hervis se retrage din România și Ungaria. Cine va prelua cele 49 de magazine din țară

Retailerul austriac de articole sportive Hervis se retrage din România și Ungaria, urmând să își cedeze toate magazinele din cele două țări către grupul britanic Frasers. După obținerea aprobărilor necesare, rețeaua va fi transformată treptat în Sports Direct, începând cu anul 2026.

Retailerul austriac de articole sportive Hervis se retrage din România FOTO Shutterstock
Retailerul austriac de articole sportive Hervis se retrage din România FOTO Shutterstock

Compania austriacă Hervis își încheie activitatea în două dintre cele mai importante piețe regionale, România și Ungaria, ca parte a unei reorganizări strategice. Rețeaua de magazine va fi preluată de grupul britanic Frasers, care operează brandul Sports Direct, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa.

Potrivit portalului maghiar Hirado, magazinele Hervis din Ungaria vor trece complet la marca Sports Direct începând cu 2026. Tranziția va aduce „noi mărci și o gamă mai largă de produse”, potrivit sursei.

Ce se întâmplă cu angajații și magazinele

Portalul Kisalföld a solicitat companiei Hervis informații despre viitorul magazinelor. Directorul general al societății de comerț cu articole sportive și modă a Hervis, Balázs Dalnoki, a precizat că angajații vor fi păstrați, iar activitatea va continua fără întreruperi.

„Noul proprietar va prelua magazinele și angajații și va asigura continuitatea afacerii. Pe lângă gama obișnuită, clienții vor putea găsi și mărci noi, odată cu începerea transformării în 2026”, a declarat Balázs Dalnoki.

Acordul de vânzare a fost semnat pe 24 noiembrie, însă tranzacția va deveni efectivă doar după obținerea autorizațiilor de concurență din Ungaria și România. Conform estimărilor companiei, aprobările ar putea fi obținute până la sfârșitul anului 2025.

„Condiția pentru intrarea în vigoare a contractului este obținerea autorizațiilor de concurență, ceea ce se așteaptă să aibă loc până la sfârșitul anului 2025”, a adăugat Dalnoki.

Frasers este deja prezent în Ungaria prin propriile magazine Sports Direct și ar putea deveni, după finalizarea tranzacției, un jucător-cheie pe piața de retail sportiv din regiune.

Cum va arăta rețeaua după preluare

Compania Hervis subliniază că, pe termen scurt, continuitatea juridică nu va fi afectată. Abia din 2026 magazinele vor fi reamenajate și vor trece treptat la identitatea vizuală Sports Direct.

Pentru clienți, schimbările vor fi vizibile mai ales în diversificarea ofertei. Gama de produse Sports Direct și Hervis se suprapune în multe puncte, ceea ce înseamnă că brandurile cunoscute vor rămâne disponibile, iar altele noi vor fi introduse pentru a satisface un public mai larg.

Ce presupune tranzacția

Potrivit comunicatului Hervis, grupul Frasers va prelua întreaga rețea din cele două țări: Hervis Ungaria, cu 29 de magazine, și Hervis România, cu 49 de magazine. Prețul tranzacției nu a fost făcut public.

Restul operațiunilor Hervis din Austria, Slovenia și Croația nu sunt incluse în acord, astfel că angajații din aceste țări nu vor fi afectați. Finalizarea tranzacției depinde, de asemenea, de aprobarea autorităților de concurență.

Performanțele financiare ale Hervis

În anul trecut financiar, Hervis a înregistrat vânzări brute de peste 490 de milioane de euro în cele cinci țări în care activează - Austria, Slovenia, Ungaria, Croația și România, în cadrul unei rețele de 227 de magazine. Cu toate acestea, compania a raportat o pierdere de 43 de milioane de euro în anul financiar 2024, fapt care a contribuit la decizia de reorganizare strategică.

Economie

Ghid de cumpărături

