Nicuşor Dan, somat să retragă decorația pe care i-a acordat-o lui Ion Vasile Banu și să ceară scuze românilor

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, i-a cerut public președintelui Nicușor Dan să retragă decorația pe care i-a dat-o de 1 Decembrie lui Ion Vasile Banu, care ar fi fost implicat în Pogromul de la Iași și Masacrul de la Odessa, și să ceară public scuze românilor pentru că a făcut acest gest „descalificant”.

„Cu ocazia zilei de 1 Decembrie ați acordat Ordinul Virtutea Militară în rang de cavaler lui Ion Vasile Banu. Ați pretins, cu această ocazie, că l-ați decorat pentru că „a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942”. Acest gest este descalificant – atât pentru dumneavoastră ca Președinte al României, cât pentru Administrația Prezidențială”, se arată în scrisoarea deschisă adresată președintelui României Nicușor Dan.

Profesorul de științe politice arată că „Ion Vasile Banu a fost membru al Regimentului 89, Divizia 13. Unitatea sa a fost implicată în două dintre cele mai grave atrocități din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial: Pogromul de la Iași (27-30 Iunie 1941) și Masacrul de la Odessa (22-25 Octombrie 1941)”.

„Există un document care probează, dincolo de orice îndoială, implicarea regimentului 89 în aceste crime. Este jurnalul de operații de la Arhivele Militare care conține „Istoricul asupra luptei duse de Regimentul 89 Infanterie în campania româno-germană împotriva bolșevismului”. Este semnat chiar de comandantul unității, colonelul Pretorian, fiind contrasemnat de șeful Biroului 3, căpitanul Paul Popescu.

Chiar pe prima pagină a acestui „istoric” citim: „La trecerea prin Iași în noaptea de 28 Iunie 1941 - chiar în centrul orașului - Regimentul este atacat cu focuri de către comuniști evrei. Cu această ocazie Batalionul I se distinge și prin intervenția sa promptă - cuiburile de rezistență comuniste sunt repede nimicite și Regimentul își continuă marșul în perfectă ordine”.

În realitate, ceea ce s-a întâmplat la Iași a fost un masacru pregătit din timp sub pretextul reprimării comuniștilor. La 19 Iunie 1941 Ion Antonescu i-a ordonat șefului Marelui Stat Major, generalul Ilie Șteflea: „Să fie identificați pe regiuni [în Moldova] toți jidanii, agenții comuniști sau simpatizanți. Ministerul de Interne trebuie să-i știe, să le interzică circulația și să fie în măsură a face cu ei ceea ce voi ordona, când va veni momentul oportun”.

La rândul său, inspectorul general al jandarmeriei, generalul Constantin Vasiliu, ordona jandarmilor: „Prima măsură pe care sunt datori s-o aducă la îndeplinire va fi aceea de curățire a terenului, prin care se înțelege: exterminarea pe loc a tuturor evreilor aflați pe teritoriul rural; închiderea în ghetouri a evreilor de pe teritoriul urban”, a scris Avramescu.

Vă solicit public retragerea decorației

Potrivit acestuia, ceea ce a fost considerat de președintele Nicușor Dan drept „reîntregirea” țării, „a fost în realitate o campanie de exterminare rasială concepută și asumată de unul dintre predecesorii dumneavoastră, Ion Antonescu și de cei din jurul său”.

„Gestul dumneavoastră, domnule Președinte, de a-l decora pe un membru al acestei unități, participantă la Holocaust, este șocant. Nici un șef de stat european, după știința mea, nu a făcut așa ceva după 1945. (...) Ion Vasile Banu a trecut Prutul la comanda lui Ion Antonescu. (...) Gestul dumneavoastră a dat apă la moară propagandei regimului de la Kremlin, angajat în invazia criminală a unei țări vecine. Moscova a declarat deja că șeful statului român a decorat pe cineva care „a luptat de partea lui Hitler” și că, la București, conducerea „s-a vopsit în culoare brună”. (...)

Vă solicit public, așadar, retragerea decorației pe care i-ați acordat-o lui Ion Vasile Banu.

Datorați scuze opiniei publice pentru lipsa de profesionalism și de compasiune cu care ați acționat în această privință. Vă solicit și să îi demiteți pe toți cei care au venit cu această rușinoasă propunere de decorare.

De asemenea, vă propun să solicitați, în ședință de Guvern, inițierea unui proces de de-radicalizare, prin care simpatizanții extremismului, apologeții unor regimuri și mișcări criminale, și negaționiștii Holocaustului, să fie îndepărtați din instituțiile publice, în special din rândul forțelor armate, ale poliției și serviciilor de informații”, a scris Avramescu.

Să îi concedieze pe consilierii prezidențiali

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, a catalogat încă de pe 1 Decembrie drept „scandalos și iresponsabil” gestul lui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul Ion Vasile Banu și îi sugerează președintelui să-și concedieze consilierii care l-au îndrumat să facă acest gest.

„Scandalos și iresponsabil gestul actualului Președinte de a-l decora pe Ion Vasile Banu. Nicușor Dan a acordat, anul acesta de 1 Decembrie, o singură decorație. A declarat: «Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea... domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară». Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți. Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrați. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale”, a scris Cătălin Avramescu, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.