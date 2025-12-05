search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Nicuşor Dan, somat să retragă decorația pe care i-a acordat-o lui Ion Vasile Banu și să ceară scuze românilor

0
0
Publicat:

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, i-a cerut public președintelui Nicușor Dan să retragă decorația pe care i-a dat-o de 1 Decembrie lui Ion Vasile Banu, care ar fi fost implicat în Pogromul de la Iași și Masacrul de la Odessa, și să ceară public scuze românilor pentru că a făcut acest gest „descalificant”.

Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe Ion Vasile Banu de 1 Decembrie.
Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe Ion Vasile Banu de 1 Decembrie.

„Cu ocazia zilei de 1 Decembrie ați acordat Ordinul Virtutea Militară în rang de cavaler lui Ion Vasile Banu. Ați pretins, cu această ocazie, că l-ați decorat pentru că „a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 și pe frontul de la Cotul Donului în 1942”. Acest gest este descalificant – atât pentru dumneavoastră ca Președinte al României, cât pentru Administrația Prezidențială”, se arată în scrisoarea deschisă adresată președintelui României Nicușor Dan.

Profesorul de științe politice arată că „Ion Vasile Banu a fost membru al Regimentului 89, Divizia 13. Unitatea sa a fost implicată în două dintre cele mai grave atrocități din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial: Pogromul de la Iași (27-30 Iunie 1941) și Masacrul de la Odessa (22-25 Octombrie 1941)”.

„Există un document care probează, dincolo de orice îndoială, implicarea regimentului 89 în aceste crime. Este jurnalul de operații de la Arhivele Militare care conține „Istoricul asupra luptei duse de Regimentul 89 Infanterie în campania româno-germană împotriva bolșevismului”. Este semnat chiar de comandantul unității, colonelul Pretorian, fiind contrasemnat de șeful Biroului 3, căpitanul Paul Popescu.

Chiar pe prima pagină a acestui „istoric” citim: „La trecerea prin Iași în noaptea de 28 Iunie 1941 - chiar în centrul orașului - Regimentul este atacat cu focuri de către comuniști evrei. Cu această ocazie Batalionul I se distinge și prin intervenția sa promptă - cuiburile de rezistență comuniste sunt repede nimicite și Regimentul își continuă marșul în perfectă ordine”.

În realitate, ceea ce s-a întâmplat la Iași a fost un masacru pregătit din timp sub pretextul reprimării comuniștilor. La 19 Iunie 1941 Ion Antonescu i-a ordonat șefului Marelui Stat Major, generalul Ilie Șteflea: „Să fie identificați pe regiuni [în Moldova] toți jidanii, agenții comuniști sau simpatizanți. Ministerul de Interne trebuie să-i știe, să le interzică circulația și să fie în măsură a face cu ei ceea ce voi ordona, când va veni momentul oportun”.

La rândul său, inspectorul general al jandarmeriei, generalul Constantin Vasiliu, ordona jandarmilor: „Prima măsură pe care sunt datori s-o aducă la îndeplinire va fi aceea de curățire a terenului, prin care se înțelege: exterminarea pe loc a tuturor evreilor aflați pe teritoriul rural; închiderea în ghetouri a evreilor de pe teritoriul urban”,  a scris Avramescu.

Vă solicit public retragerea decorației 

Potrivit acestuia, ceea ce a fost considerat de președintele Nicușor Dan drept „reîntregirea” țării, „a fost în realitate o campanie de exterminare rasială concepută și asumată de unul dintre predecesorii dumneavoastră, Ion Antonescu și de cei din jurul său”

Citește și: Nicușor Dan, la reuniunea extraordinară a Consiliului European: „Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu”

„Gestul dumneavoastră, domnule Președinte, de a-l decora pe un membru al acestei unități, participantă la Holocaust, este șocant. Nici un șef de stat european, după știința mea, nu a făcut așa ceva după 1945. (...) Ion Vasile Banu a trecut Prutul la comanda lui Ion Antonescu. (...) Gestul dumneavoastră a dat apă la moară propagandei regimului de la Kremlin, angajat în invazia criminală a unei țări vecine. Moscova a declarat deja că șeful statului român a decorat pe cineva care „a luptat de partea lui Hitler” și că, la București, conducerea „s-a vopsit în culoare brună”. (...)

Vă solicit public, așadar, retragerea decorației pe care i-ați acordat-o lui Ion Vasile Banu.

Datorați scuze opiniei publice pentru lipsa de profesionalism și de compasiune cu care ați acționat în această privință. Vă solicit și să îi demiteți pe toți cei care au venit cu această rușinoasă propunere de decorare.

De asemenea, vă propun să solicitați, în ședință de Guvern, inițierea unui proces de de-radicalizare, prin care simpatizanții extremismului, apologeții unor regimuri și mișcări criminale, și negaționiștii Holocaustului, să fie îndepărtați din instituțiile publice, în special din rândul forțelor armate, ale poliției și serviciilor de informații”, a scris Avramescu.

Să îi concedieze pe consilierii prezidențiali

Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, a catalogat încă de pe 1 Decembrie drept „scandalos și iresponsabil” gestul lui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul Ion Vasile Banu și îi sugerează președintelui să-și concedieze consilierii care l-au îndrumat să facă acest gest. 

„Scandalos și iresponsabil gestul actualului Președinte de a-l decora pe Ion Vasile Banu. Nicușor Dan a acordat, anul acesta de 1 Decembrie, o singură decorație. A declarat: «Avem o datorie faţă de cei care au apărat libertatea... domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară». Îi sugerez Președintelui să îi concedieze imediat pe consilierii care i-au pus pe birou decretul de decorare și să își ceară scuze românilor și tuturor oamenilor decenți. Ion Vasile Banu nu era pe front pentru a apăra libertatea și democrați. Ion Vasile Banu s-a înrolat în 1939, pe vremea dictaturii regale”, a scris Cătălin Avramescu, luni, într-un mesaj postat pe Facebook.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo actualizată
playtech.ro
image
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"STOP!" 7 cluburi din SuperLiga României au semnat petiția și i-au transmis-o lui Nicușor Dan
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care un șofer din Oradea zboară cu mașina peste un sens giratoriu. Bărbatul ar fi acuzat stări de rău înainte de incident
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima