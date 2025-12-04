Video Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat

Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în intersecție.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care mașina a pătruns în intersecție și modul spectaculos în care zboară peste tot ce este în jur.

Practic, din imagini se vede că șoferul Mercedesului rula cu o viteză mult peste limita legală, taie pur și simplu sensul giratoriu și se ridică de pe carosabil ca un avion, deasupra a două mașini care se pregăteau să intre regulamentar în intersecție.

Ulterior, autoturismul aterizează brutal, se lovește de un gard și se oprește pe spațiul verde al unei stații de carburanți din apropiere.

Potrivit presei locale, șoferul, un bărbat de 55 de ani, a rămas încarcerat, fiind scos din autoturism de salvatorii de la ISU Bihor.

El a suferit doar traumatisme ușoare și medii, fiind transportat la spital pentru investigații suplimentare, dar nu a rămas internat.

Supus testărilor, a rezultat că nu a consumat nici alcool, nici droguri, accidentul fiind pus pe seama unei crize de diabet, care i-a anihilat orice reacție la volan.