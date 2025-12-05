Șefa Transporturilor din Primăria Capitalei a mărturisit că este agresivă în trafic. Dezvăluirile făcute într-o ședință: „L-am trântit şi i-am pus pistolul la cap” | Audio

Într-o mărturie șocantă, Violeta Grigore, șefa Departamentului Transporturi din Primăria Capitalei, a recunoscut în cadrul unei ședințe că are un comportament agresiv în trafic, incluzând amenințări cu pistolul sau atacuri cu bâta. Declarațiile au fost înregistrate audio, iar jurnaliștii de la Jurnalul au făcut publice înregistrările în care angajata Primăriei povestește episoade violente în trafic.

În cadrul întâlnirii dedicate modificării regulilor pentru transport, la care au participat și reprezentanți ai firmelor de taxi din București, Violeta Grigore a relatat un incident violent cu un taximetrist: „Eu, personal, am avut altercaţii în trafic în care m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul la şoferul de taxi – la Union, în spate la Arhitectură: domnu' taximetrist parcat, de nu se putea parca lângă el. În momentul în care am deschis geamul şi am spus să îşi tragă maşina, a avut un limbaj extrem de academic şi, atunci, am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit şi i-am pus pistolu'-n cap şi i-am spus: «Ieși, în m***** m**** și mută-ți mașina!»”, a declarat Grigore.

Sursa video: Jurnalul

Declarațiile sale au stârnit un val de indignare și ridică întrebări serioase privind comportamentul angajaților publici și siguranța în trafic.

Agresivitatea la volan - o problemă frecventă în România

Conform unui studiu realizat în 2022, aproape jumătate dintre șoferi (48%) au fost victime ale agresiunilor verbale în trafic, în timp ce doar 16% au recunoscut că au avut un comportament agresiv la volan.

Fenomenul denumit „road rage” este studiat pe larg de cercetători și este influențat de mai mulți factori psihologici și contextuali. Printre aceștia se numără stresul zilnic, supraîncărcarea, lipsa răbdării în trafic, dar și anonimatul sau distanța socială care permit oamenilor să reacționeze mai agresiv.

De asemenea, densitatea traficului, oboseala, aglomerația și presiunea timpului cresc probabilitatea de impulsivitate, iar normele sociale care tolerează agresivitatea pot contribui la reproducerea comportamentului violent.