Lider PNL, mesaj dur către Nicușor Dan: „Dacă preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți în încrederea publică”

Deputatul PNL Alexandru Muraru îl critică dur pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză că blochează formarea unui guvern și că „protejează PSD”. În același mesaj, liberalul îi cere șefului statului să își ceară scuze public față de PNL.

În declarația sa, Muraru susține că o eventuală formulă de guvernare propusă de PNL, USR și UDMR reprezintă o soluție de deblocare a crizei politice și economice, cu o orientare „profund pro-europeană”.

„Domnule Președinte, Oferta onestă făcută de Partidul Naţional Liberal -USR-UDMR v-a dat șansa să vă reabilitați politic și să dovediți ca sprijiniți o soluție de deblocare a crizei, profund proeuropeana, o garanție de păstrare a echilibrelor financiare și a reformelor”, a afirmat Muraru.

Acesta a sugerat că, în opinia sa, președintele protejează indirect PSD.

„Dacă dvs preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români. Iar dvs nu ați făcut decât să cauționați aceste fapte”, a transmis acesta”, a precizat deputatul liberal.

În același mesaj, liderul PNL Iași i-a reproșat lui Nicușor Dan implicarea în deciziile interne ale liberalilor, făcând referire la desemnarea lui Adrian Veștea.

„Normal ar fi fost să vă cereți scuze publice față de PNL pentru desemnarea lui Adrian Veștea, pentru ca v-ați implicat brutal în deciziile și viața unui partid parlamentar. Mai aveți timp să faceți toate aceste lucruri. Succes!”, a mai spus Muraru.

Nicușor Dan le cere partidelor să revină la dialog

Liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.

După încheierea discuțiilor, președintele a transmis un mesaj public în care acuză PNL că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea unui nou guvern.

Șeful statului susține că, în urma consultărilor de la începutul săptămânii, exista o variantă de lucru care ar fi putut întruni sprijin parlamentar, însă PNL ar fi revenit asupra angajamentelor privind susținerea unui guvern minoritar PSD.

Președintele a făcut apel la partide să revină la masa dialogului, subliniind că România are nevoie de un executiv cu puteri depline.