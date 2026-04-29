Demisii în lanț la vârful statului: PSD și-a retras toți secretarii de stat, subsecretarii și prefecții din funcțiile guvernamentale

PSD a anunțat retragerea tuturor reprezentanților săi din funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect și subprefect, în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Formațiunea social-democrată susține că această decizie reprezintă o consecință directă a poziției adoptate în Parlament și a tensiunilor politice generate în interiorul coaliției.

„PSD anunță că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan. Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”, a transmis partidul într-un comunicat oficial.

Liderii PSD afirmă, de asemenea, că prioritatea actuală nu mai este ocuparea funcțiilor guvernamentale, ci schimbarea direcției de guvernare și stabilizarea economiei.

„PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”, se mai arată în poziția oficială a partidului.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marți, 28 aprilie, că nu își va mai da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, invocând existența unui protocol politic și faptul că premierul Ilie Bolojan nu și-a prezentat demisia, situație care amplifică tensiunile de pe scena politică.

„Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol care spune că, dacă prim-ministrul își dădea demisia, Senatul și Camera sunt în același protocol... Nu vine nicio demisie din Guvern. De ce? Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a afirmat Grindeanu.